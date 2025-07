Principe Harry

Il Duca di Sussex vuole riconciliarsi a tutti i costi con la royal family.

Harry ha deciso di condividere la sua agenda con la famiglia reale come offerta di pace a suo padre, Re Carlo III, e al fratello, il Principe William.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il ramoscello d'ulivo contribuirebbe a evitare conflitti tra gli eventi di Harry e Meghan Markle e gli impegni dei Windsor. Pare che la proposta sia un modo per smentire le affermazioni secondo cui i Sussex starebbero cercando di rubare la scena alla famiglia reale britannica.

La decisione è arrivata pochi giorni dopo che il viaggio di Harry in Angola ha fatto notizia e messo in ombra la rivelazione del ritratto fatto alla moglie di Carlo, la Regina Camilla, per il suo 78° compleanno.

La trasparenza di Harry potrebbe finalmente spianare la strada a un incontro di persona tra lui e il padre dopo quello tra i rispettivi rappresentanti.

«Prima di quell'incontro tra i loro collaboratori a Londra, i Sussex apprezzavano e forse persino incoraggiavano i conflitti di interesse o le discussioni pubblicitarie», ha dichiarato una fonte, aggiungendo: «Ora Harry ha adottato un nuovo modo di pensare. Il tono ora è tutto incentrato sulla 'deconflittualità' con la sua famiglia».

L'insider ha spiegato che la famiglia Sussex si è offerta di «stilare una 'griglia' delle sue attività e di condividerla con Buckingham Palace».

In questo modo, anche Kensington Palace verrebbe a conoscenza dei piani, tenendo così informati William e Kate Middleton.

«A Harry non piace ancora essere controllato dai meccanismi reali, e questo non cambierà», ha detto la gola profonda. «Tuttavia, se la Famiglia Reale avesse piena visione dei suoi movimenti, potrebbe almeno pianificare di conseguenza».