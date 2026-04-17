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Il duca del Sussex torna sulla morte della madre, scomparsa nel 1997.

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Il Principe Harry ha detto «no» ai doveri reali dopo la morte di Diana e, da Melbourne, racconta anni di pressione e impotenza.

«Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito perso, tradito o completamente impotente. Momenti in cui la pressione - esterna e interna - sembrava continua», ha dichiarato. «E momenti in cui, nonostante tutto, dovevo comunque presentarmi facendo finta che andasse tutto bene, per non deludere nessuno».

Il Principe Harry ha ricordato cosa significhi affrontare il lutto da adolescente sotto lo sguardo pubblico.

«Per esperienza, la perdita disorienta a qualsiasi età», ha spiegato. «Il dolore non scompare se lo ignoriamo. Viverlo da bambino, sotto osservazione costante, ha inevitabilmente le sue difficoltà. E senza uno scopo, può distruggerti».

Durante una conversazione con l'imprenditore Brendan Nelson, ha ammesso di aver respinto per anni i doveri reali dopo la morte della madre, avvenuta poco prima dei suoi tredici anni.

«Pensavo: «Non voglio questo lavoro. Non voglio questo ruolo, qualunque sia la direzione in cui sta andando, non mi piace"», ha raccontato. «Ha ucciso mia madre e io ero fortemente contrario. Ho fatto finta di niente per anni e anni».

Col tempo, però, la prospettiva è cambiata. «A un certo punto ho capito: se qualcun altro fosse stato in questa posizione, come avrebbe potuto sfruttare questa piattaforma e le risorse per fare la differenza?», ha spiegato. «Questo ha davvero cambiato il mio modo di vedere le cose».

Diana morì nell'agosto del 1997, a 36 anni, in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale a Parigi, mentre era inseguita dai paparazzi.

Il Principe Harry e la moglie Meghan, duchessa del Sussex, hanno lasciato il ruolo di membri senior della famiglia reale nel 2020. La coppia vive oggi in California con i figli Archie, sei anni, e Lilibet, quattro.