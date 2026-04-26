Principesse in mimetica: le giovani reali e l'esercito - Gallery Al servizio dell'esercito spagnolo: la principessa Leonor. Immagine: dpa Leonor è considerata una sognatrice e una timida, ma anche una persona equilibrata e ben organizzata. Qui compie il suo primo volo da sola. (foto d'archivio) Immagine: dpa Presto inizierà il servizio militare: la Principessa Isabella di Danimarca. (foto d'archivio) Immagine: dpa Suo fratello maggiore, il principe ereditario Christian (a sinistra), ha già completato il servizio militare. (foto d'archivio) Immagine: dpa La Principessa Amalia dei Paesi Bassi ha già completato il servizio militare. (foto d'archivio) Immagine: dpa La regina olandese Máxima ha preso la figlia come esempio. (foto d'archivio) Immagine: dpa Il principe William è stato ufficiale di reggimento nell'esercito e ha servito anche nella Royal Air Force e nella Royal Navy. (foto d'archivio) Immagine: dpa Il principe Harry ha prestato servizio nell'esercito britannico per oltre dieci anni, fino al 2015. (immagine d'archivio) Immagine: dpa A 17 anni ha visitato l'aeronautica militare e ha volato su un jet da combattimento: la principessa ereditaria di Norvegia Ingrid Alexandra. (foto d'archivio) Immagine: dpa Principesse in mimetica: le giovani reali e l'esercito - Gallery Al servizio dell'esercito spagnolo: la principessa Leonor. Immagine: dpa Leonor è considerata una sognatrice e una timida, ma anche una persona equilibrata e ben organizzata. Qui compie il suo primo volo da sola. (foto d'archivio) Immagine: dpa Presto inizierà il servizio militare: la Principessa Isabella di Danimarca. (foto d'archivio) Immagine: dpa Suo fratello maggiore, il principe ereditario Christian (a sinistra), ha già completato il servizio militare. (foto d'archivio) Immagine: dpa La Principessa Amalia dei Paesi Bassi ha già completato il servizio militare. (foto d'archivio) Immagine: dpa La regina olandese Máxima ha preso la figlia come esempio. (foto d'archivio) Immagine: dpa Il principe William è stato ufficiale di reggimento nell'esercito e ha servito anche nella Royal Air Force e nella Royal Navy. (foto d'archivio) Immagine: dpa Il principe Harry ha prestato servizio nell'esercito britannico per oltre dieci anni, fino al 2015. (immagine d'archivio) Immagine: dpa A 17 anni ha visitato l'aeronautica militare e ha volato su un jet da combattimento: la principessa ereditaria di Norvegia Ingrid Alexandra. (foto d'archivio) Immagine: dpa

Dal palazzo alla caserma: le principesse e i principi d'Europa stanno sostituendo il glamour con il servizio militare. La danese Isabella segue l'esempio, nel rispetto di una lunga tradizione reale.

DPA, Dominik Müller dpa

Hai fretta? blue News riassume per te In molte case reali europee, il servizio militare fa parte della tradizione ed è ancora praticato dalle giovani generazioni.

Numerosi eredi al trono e principi stanno completando l'addestramento o il servizio militare, anche in preparazione dei loro ruoli futuri.

Alla luce dell'incerta situazione geopolitica mondiale, i reali vogliono sempre più fungere da modello e sensibilizzare alla difesa nazionale.

Ecco una panoramica su sei famiglie «Royals» europee. Mostra di più

Una carriera nell'esercito? È abbastanza normale nelle famiglie reali europee, dalla regina Elisabetta II alle generazioni più giovani.

Quest'estate la principessa danese Isabella inizierà il servizio militare, mentre altri giovani reali hanno già completato l'addestramento.

In alcuni luoghi, gli eredi reali in uniforme mimetica hanno persino ispirato altri candidati al servizio militare in questi tempi incerti.

Ecco una panoramica in sei punti.

Danimarca: Isabella in viaggio sulle orme della famiglia

Il re di Danimarca Frederik X saluta dal balcone con le figlie, la principessa Josephine (a sinistra) e la principessa Isabella. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

La principessa Isabella (18 anni) inizierà il servizio militare in estate.

Non solo segue le orme del fratello, ma prosegue anche una lunga tradizione nella famiglia reale danese: sua nonna, l'ex regina Margrethe, ha seguito un addestramento militare da principessa e ha trascorso dodici anni a prestare servizio volontario nell'aviazione.

Isabella entra a far parte del reggimento Gardehusar di Slagelse. La figlia maggiore di re Frederik X è una delle prime donne a completare il nuovo servizio militare esteso in Danimarca, che tenendo conto della situazione della sicurezza in Europa, è stato esteso da quattro a undici mesi.

Il fratello maggiore di Isabella, il principe ereditario Christian (20 anni), ha iniziato l'addestramento per diventare tenente dopo aver completato il servizio militare la scorsa estate.

Il padre Frederik X è particolarmente vicino alle forze armate. Nella marina danese, faceva parte dell'unità d'élite di nuotatori da combattimento ed era soprannominato «Pingo».

Paesi Bassi: Amalia, l'erede al trono, in tuta mimetica come modello di comportamento

Ha già esperienza militare: la principessa ereditaria olandese Amalia. Instagram / Amalia_v_oranje

La principessa ereditaria olandese Amalia (22 anni) ha finito l'addestramento di base e completerà la sua istruzione militare come riservista, portando avanti, nel contempo, gli studi di legge.

Il servizio nell'esercito è una tradizione tra gli Oranjes: anche l'attuale re Willem-Alexander ha svolto il servizio militare, avendo servito in marina e poi nell'aeronautica. Sua figlia Amalia è però la prima erede al trono a indossare una tuta mimetica.

La madre di Amalia, la regina Máxima (54 anni), ha seguito l'esempio della figlia maggiore.

Si è offerta volontaria per il servizio di riservista e, secondo la corte, vuole dimostrare che «la nostra sicurezza non può più essere data per scontata e lei (...) vuole dare il suo contributo».

La principessa e la regina sono pure un modello per molti giovani. Secondo il Ministero della Difesa, il numero di candidature è aumentato significativamente dopo che i reali hanno deciso di prestare servizio.

Belgio: Elisabetta sulla strada per diventare capo delle forze armate

La principessa belga Elisabetta sa cosa significa indossare una tuta mimetica. belga/dpa

Anche la principessa ereditaria Elisabetta (25 anni) del Belgio ha una formazione militare.

Un giorno, probabilmente, sarà la prima donna nella storia del suo Paese a sedere sul trono e quindi anche a essere comandante in capo delle forze armate belghe.

Elisabetta ha completato due anni di formazione presso la Scuola Militare Reale di Bruxelles ed è un'ufficiale. Anche il fratello minore, il principe Gabriel, ha frequentato l'accademia militare ed è un ufficiale.

Non ci sono requisiti legali per la famiglia reale, ma: «il monarca, in questo caso Elisabetta in quanto futura regina, deve essere almeno simbolicamente in grado di prendere le armi e difendere il suo Paese in qualsiasi momento», afferma l'esperto reale Thomas de Bergeyck dell'emittente belga RTL.

Questa disponibilità è anche storicamente radicata in Belgio. Da quando re Alberto I guidò le truppe nella Prima Guerra Mondiale, è conosciuto anche come il Re Soldato.

Gran Bretagna: la Regina Elisabetta II ha mostrato alla nuova generazione come si fa

Il principe William (a sinistra) si prepara per la sua prima missione come pilota di elicotteri di ricerca e soccorso presso il complesso di Mount Pleasant, nelle Isole Falkland, il 4 febbraio 2012. Keystone

Lo stretto legame tra la nobiltà e le forze armate è una tradizione anche nel Regno Unito.

All'epoca ancora principessa, la giovane Elisabetta II si unì alla Divisione femminile dell'esercito britannico nel 1945, durante la Seconda guerra mondiale.

Questo la rese il primo membro femminile della famiglia reale a prestare servizio a tempo pieno nell'esercito.

Il figlio Carlo, attuale monarca e quindi formalmente comandante in capo delle forze armate, ha servito nella Royal Navy e si è addestrato nella Royal Air Force.

Anche i nipoti, il principe William (43 anni) e Harry (41 anni) hanno prestato servizio nelle forze armate per molti anni.

L'erede al trono, William, ha lasciato il servizio attivo nel 2013 dopo oltre sette anni. Durante la sua carriera, è stato ufficiale di reggimento nell'esercito e ha completato anche periodi nella Royal Air Force e nella Royal Navy.

Harry ha prestato servizio nell'esercito britannico per oltre dieci anni, fino al 2015, completando due missioni in Afghanistan.

Durante questo periodo, si è addestrato come pilota e ha operato guidando elicotteri da combattimento.

Spagna: esercitazioni militari senza bonus reali per Leonor

La principessa spagnola Leonor sta completando tre anni di addestramento militare. Francisco J. Olmo/EUROPA PRESS/dpa

La principessa ereditaria di Spagna Leonor (20 anni) è nella fase finale del suo addestramento militare triennale, che sta seguendo in preparazione del suo futuro ruolo di «Capitana General», Comandante in Capo delle Forze Armate.

Ha iniziato la sua formazione con l'esercito a Saragozza. Ha poi trascorso diversi mesi in mare con la Marina sulla nave scuola «Juan Sebastián El Cano», dove, secondo la famiglia reale, non ha goduto di alcun favoritismo reale.

Ha dovuto, tra le altre cose, condividere una piccola cabina con i suoi colleghi, dormire in una cuccetta e usare un bagno comune.

Leonor è nell'aeronautica militare dallo scorso settembre, dove ha completato con successo il suo primo volo in solitaria poco prima di Natale. La figlia maggiore del re Felipe VI e della regina Letizia può essere considerata una sognatrice e un po' timida, ma è anche una persona equilibrata, prudente e ben organizzata.

Tra l'altro, ha superato un addestramento di sopravvivenza ed è fisicamente molto in forma, secondo quanto riportato dai media spagnoli che citano i superiori militari.

Norvegia: «Ho imparato molto su di me», dice Ingrid Alexandra

La principessa Ingrid Alexandra (seconda da destra) ha ricevuto la visita del padre, il principe ereditario Haakon, durante la cerimonia di laurea. Heiko Junge/NTB Pool /dpa

Anche la principessa ereditaria norvegese Ingrid Alexandra (22 anni) ha già completato il servizio militare di base. Ha trascorso 15 mesi con il battaglione dei pionieri della Brigata Nord.

Al termine, nell'aprile 2025, ha dichiarato: «Ho imparato molto su me stessa».

L'addestramento militare aveva anche lo scopo di preparare Ingrid Alexandra ai suoi doveri di futura regina.

Come monarca, sarà il Comandante in Capo delle Forze Armate norvegesi, proprio come oggi lo è suo nonno, il re Harald V.

Molti anni fa, sua nonna, la regina Sonja, fu la prima donna in Norvegia a diventare colonnello e la prima donna della famiglia reale a ricoprire un grado militare.