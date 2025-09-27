  1. Clienti privati
Parole dure Priscilla Presley contro Michael Jackson: «Il matrimonio con Lisa Marie? Ero sconvolta»

Covermedia

27.9.2025 - 13:00

Priscilla Presley
Priscilla Presley

L'ex moglie di Elvis usa parole molto dure contro il Re del Pop, descritto come un «manipolatore».

Covermedia

27.09.2025, 13:00

27.09.2025, 13:26

Priscilla Presley non approvava la relazione tra la defunta figlia Lisa Marie e Michael Jackson.

A rivelarlo è stata la celebre ex moglie di Elvis Presley nella sua nuova autobiografia «Softly, As I Leave You: Life After Elvis», di cui il The Sun on Saturday ne ha pubblicato un piccolo estratto.

«Le chiesi se avessero anche una relazione fisica», ha scritto Presley nel suo memoir. «Come molte persone, non ne ero sicura. Lei rispose di sì».

Priscilla usa parole molto dure nel libro sul matrimonio tra Lisa Marie e il Re del Pop, durato appena due anni, dal 1994 al 1996. «Ero sconvolta da quel matrimonio», scrive. «Sapevo in cuor mio che Michael non stava sposando Lisa Marie. Stava sposando la dinastia dei Presley».

Secondo Priscilla, Michael voleva ripulirsi l'immagine dopo le accuse di pedofilia. «Michael era un manipolatore. Sono certa che avesse messo nel mirino Lisa Marie, ancora prima che lei se ne accorgesse», ha aggiunto.

Pare che Michael evitasse di incontrare Priscilla e preferisse trascorrere del tempo con i bambini durante gli eventi familiari. Quando Lisa Marie chiese il divorzio nel 1996, Presley scrisse che «poteva praticamente sentire Elvis sospirare di sollievo».

