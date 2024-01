Cala il sipario sulle 59esima Giornate di Soletta con l'assegnazione del Prix de Soleure". Keystone

Il Prix de Soleure 2024, il principale riconoscimento delle 59esime Giornate di Soletta, va a «Die Anhörung» di Lisa Gerig. Il film è anche candidato per i Quartz quale miglior documentario. La premiazione si tiene questa sera al Landhaus di Soletta.

La giuria composta dall'attrice Miriam Stein, dalla storica del cinema e co-direttrice del festival il Cinema Ritrovato di Bologna, Mariann Lewinsky, e dal premio Nobel per la chimica Jacques Dubochet, ha elogiato il documentario di Gerig poiché «rivela la struttura di base dei colloqui di asilo e colpisce per la sua onestà e chiarezza».

Il Prix de Soleure, dotato di 60'000 franchi, va in parti uguali alla regista, nata a Morges (VD) nel 1990, e al produttore. Il film è stato prodotto da Maurizius Staerkle Drux e Eva Vitija di Ensemble Film GmbH, in coproduzione con la SRF.

La pellicola racconta di due richiedenti l'asilo respinti che rivivono, in una versione romanzata, il loro colloquio con i funzionari della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). «Die Anhörung» (L'audizione), come annunciato ieri dall'Ufficio federale della cultura è anche candidato quale miglior documentario per un Quartz, il Premio del cinema svizzero 2024.

Premio del pubblico a «Echte Schweizer»

Il «Prix du public», dotato di 20'000 franchi, va a «Echte Schweizer» di Luka Popadić. Nel suo documentario, il regista nonché capitano dell'esercito elvetico offre una visione di quest'ultimo dal punto di vista di Saâd, Thuruban, Andrija e sé stesso – ufficiali svizzeri con radici serbe, srilankesi e tunisine.

Popadić, nato a Baden (AG), ha studiato storia e scienze politiche a Zurigo e poi cinema all'Università di Belgrado, in Serbia. Il film è stato coprodotto dalla RTS e dalla SRF. Quest'anno, per la prima volta, il pubblico ha potuto votare online per questo riconoscimento.

Il premio per il miglior cortometraggio, dotato di 10'000 franchi, è attribuito a «2720» del regista svizzero-portoghese Basil Da Cunha. La storia, ambientata nel quartiere Reboleira di Lisbona dove il regista abita ed è solito girare i suoi film, segue una bambina di 7 anni che cerca di ritrovare il fratello maggiore scomparso dopo un'irruzione violenta. Il suo lungometraggio «Manga d'Terra» è anch'esso stato proiettato a Soletta e ad agosto 2023 era nel Concorso internazionale del Locarno Film Festival.

«Crevette» di Elina Huber, Noémi Knobil, Jill Vágner e Sven Bachmann si aggiudica il premio per il miglior film d'animazione. Si tratta di un cortometraggio di 5 minuti prodotto da studenti dell'Alta scuola di Lucerna (HSLU): con un gamberetto che si trasforma in embrione affronta il tema della paura della gravidanza. La pellicola è anche in lizza per un Quartz come Miglior film di fine studi.

I premi vengono assegnati questa sera nell'ambito della «Soirée de clôture» che si tiene al Landhaus di Soletta.

