Il debutto era atteso il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. Ma per Claudio Baglioni ora la priorità è una sola: fermarsi, curarsi e recuperare.

Hai fretta? blue News riassume per te Claudio Baglioni è costretto a fermarsi a causa di una polmonite interstiziale acuta e il suo «GrandTour - La vita è adesso», previsto a partire dal 29 giugno 2026, viene rinviato al 2027.

Il cantante ha spiegato sui social che la fase acuta è superata, ma che il suo stato attuale non gli permette di preparare 40 date da circa tre ore di spettacolo a sera

Ha bisogno di 90 giorni di riposo e cure.

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date, mentre chi non potrà partecipare potrà chiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026. Mostra di più

Stop forzato per Claudio Baglioni. Come riportato da «TGCom24», il cantautore romano è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta e il suo «GrandTour - La vita è adesso», pronto a partire lunedì 29 giugno 2026 da Piazza San Marco, a Venezia, slitta al 2027.

L’annuncio è arrivato dall’ufficio stampa dell’artista. Poi è stato lo stesso Baglioni, in un video pubblicato sui social, a spiegare ai fan la situazione: non può cantare e ha definito il rinvio una scelta dolorosa.

Almeno 90 giorni di riposo

La fase più critica della malattia, ha raccontato, è ormai alle spalle. Ma il recupero non è finito. Per affrontare un tour di questa portata — 40 date in calendario e circa tre ore di concerto ogni sera — bisogna essere al 100% della propria forma.

E al cantautore servono almeno 90 giorni di riposo e cure.

Una prudenza necessaria, considerando anche l’età del cantante, che ha compiuto 75 anni un paio di settimane fa.

I biglietti resteranno validi

Intanto, per il pubblico, arrivano le prime indicazioni pratiche. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Chi non potrà partecipare agli appuntamenti riprogrammati potrà chiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso lo stesso circuito usato per l’acquisto.

A breve saranno comunicate le informazioni sui concerti previsti a Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo. Saranno rese note anche le date di recupero, per le quali resteranno validi i tagliandi già emessi.