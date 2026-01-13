  1. Clienti privati
Spagna La Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

SDA

13.1.2026 - 15:38

Guai per il cantante spagnolo di maggior successo di tutti i tempi.
Keystone

La procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare penale, che precede l'eventuale formalizzazione di un'inchiesta, in seguito a una denuncia relativa a presunte aggressioni sessuali che due donne affermano di aver subito da parte del cantante Julio Iglesias.

Keystone-SDA

13.01.2026, 15:38

La denuncia risale al 5 gennaio. Fonti della procura citate dai media iberici, fra cui Efe, hanno indicato che il procedimento ha carattere riservato, sia per la natura dei fatti segnalati sia per garantire la tutela prioritaria delle presunte vittime.

Secondo quanto riportato da un'inchiesta giornalistica congiunta di elDiario.es e Univision Noticias, durata tre anni, le accuse riguarderebbero una ex dipendente del servizio domestico e una fisioterapista personale del cantautore spagnolo tra i più celebri a livello mondiale, attualmente 82enne. Le due donne sostengono di aver subito le aggressioni nel 2021, mentre lavoravano nelle residenze di Iglesias a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay, nelle Bahamas.

La procura dovrà ora verificare i fatti denunciati, per decidere l'archiviazione o, qualora emergano elementi sufficienti, il trasferimento del caso all'autorità giudiziaria competente.

Iglesias, che ha venduto oltre 300 milioni di dischi nel mondo, cantando in più lingue, è considerato uno degli artisti latini di maggiore successo della storia della musica pop. Ex portiere delle giovanili del Real Madrid, iniziò la carriera musicale dopo un incidente stradale che pose fine alle sue ambizioni sportive. Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali ed è padre, fra gli altri, del cantante Enrique Iglesias.

