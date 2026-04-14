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Nel processo «Pandorogate» Pubblicate le motivazioni del giudice, ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta

ai-scrape

14.4.2026 - 10:31

La sentenza è stata emessa o scorso mese di gennaio.
La sentenza è stata emessa o scorso mese di gennaio.
IMAGO/ABACAPRESS

La sentenza di gennaio conferma la pubblicità ingannevole, ma esclude il reato di truffa aggravata. Ecco i motivi della decisione del Tribunale di Milano.

Redazione blue News

14.04.2026, 10:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma non assolta, nel caso delle campagne benefiche.
  • Il giudice ha confermato che i messaggi pubblicitari erano ingannevoli e ambigui.
  • Decisiva è stata la caduta dell’aggravante della «minorata difesa» dei follower.
  • Senza questo elemento, il tribunale non ha potuto valutare il reato di truffa nel merito.
  • Restano comunque sanzioni, risarcimenti e un forte danno d’immagine.
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Nessun messaggio ingannevole. Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa nel processo sul «Pandorogate»

Nessun messaggio ingannevoleChiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa nel processo sul «Pandorogate»

Chiara Ferragni esce dal tribunale, ma senza una vera assoluzione.

Il verdetto, arrivato già a gennaio, prende oggi contorni molto più chiari grazie alle 59 pagine di motivazioni firmate dal giudice milanese Ilio Mannucci Pacini.

E il messaggio è netto: il caso si chiude, ma le ombre restano.

Messaggi pubblicitari «ingannevoli» e «decettivi»

Al centro della vicenda ci sono due operazioni commerciali finite sotto accusa: il pandoro Balocco «Pink Christmas» del Natale 2022 e le uova di Pasqua legate all’associazione «Bambini delle Fate» tra il 2021 e il 2022.

Secondo i pm, milioni di follower – circa 30 milioni – sarebbero stati spinti all’acquisto con l’idea di contribuire alla beneficenza.

In realtà, le donazioni erano già stabilite in anticipo e molto più basse rispetto a quanto lasciato intendere.

Come riportato da «Chi», il giudice non ribalta questo punto, anzi. Nelle motivazioni si parla chiaramente di messaggi pubblicitari «ingannevoli» e «decettivi», in linea con quanto già rilevato dall’Antitrust.

Le campagne, si legge, contenevano frasi ambigue e suggerivano un legame diretto tra acquisto e donazione che non era così trasparente.

L'influencer non è un santone

E allora perché Ferragni è stata prosciolta? Tutto ruota attorno a un nodo tecnico decisivo: l’aggravante della «minorata difesa», come spiega il portale «Leggo».

L’accusa sosteneva che l’influencer avesse approfittato della fragilità dei suoi follower, influenzati dal suo enorme peso mediatico. Ma per il giudice questa tesi non regge.

Avere milioni di seguaci non significa trovarsi davanti a persone incapaci di giudicare. Seguire un personaggio famoso, sottolinea, non equivale a comportarsi come adepti di un santone.

E nemmeno la pubblicità tradizionale, che raggiunge masse enormi, è mai bastata da sola a configurare questa aggravante.

Prosciolta sì, ma non assolta

Proprio la caduta di questo elemento ha cambiato tutto.

Senza la «minorata difesa», il reato di truffa aggravata contestato a Ferragni, al suo ex collaboratore Fabio Maria Damato e all’imprenditore Francesco Cannillo non può essere valutato nel merito dal giudice penale.

Risultato: proscioglimento.

Ma attenzione, il punto è cruciale. Il tribunale non ha stabilito che siano innocenti. Semplicemente non ha potuto esprimersi sulla loro colpevolezza. E infatti lo stesso giudice lo precisa: non si tratta di un’assoluzione.

Anche perché le conseguenze ci sono già state. Le sanzioni dell’Antitrust, i risarcimenti alle parti offese e il duro colpo all’immagine pubblica hanno già avuto un peso concreto.

Le persone coinvolte, si legge nelle carte, «non sono rimaste impunite».

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