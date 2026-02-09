Andrea Pucci durante uno spettacolo (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Dopo le polemiche sulla sua partecipazione come co-conduttore, Andrea Pucci decide di ritirarsi da Sanremo. La presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni, esprime solidarietà e critica la «deriva illiberale» della sinistra.

Andrea Pucci ha deciso di ritirarsi dal Festival di Sanremo a seguito delle polemiche scaturite dall'annuncio della sua partecipazione come co-conduttore della terza serata.

Come riporta, tra gli altri, «RaiNews», il comico ha dichiarato: «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili». E ha sottolineato come questa «onda mediatica negativa» abbia compromesso il suo rapporto con il pubblico.

Il milanese ha ringraziato Carlo Conti e la RAI per il supporto, affermando che «nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più» e ribadendo di non aver mai provato odio verso nessuno.

La solidarietà della premier Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà a Pucci, sottolineando come sia preoccupante che «un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui».

Meloni ha criticato la sinistra per il suo «doppiopesismo», accusandola di invocare la censura contro chi esprime opinioni non condivise. «La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa», ha scritto la premier.

Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui.



Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 8, 2026

La RAI ha manifestato «grande rammarico» per la decisione del comico, esprimendo «preoccupazione per il clima d'intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero»

L'azienda, prosegue la nota, ha d'altronde preso atto della decisione personale di Pucci, facendogli «gli auguri più sinceri» e sperando di condividere il suo percorso artistico in futuro.

Accusato di omofobia e bodyshaming

Come ricorda «RaiNews», il milanese è stato accusato di omofobia, sessismo e posizioni di destra estrema con critiche provenienti anche dai parlamentari del PD, che hanno chiesto chiarimenti alla RAI.

Il riferimento è quello alle battute come quella all'omosessualità di Tommaso Zorzi e sul tampone Covid «nel c**o», e gli insulti a Elly Schlein sull'aspetto fisico: «Già che ci sei dentista e orecchie no?».

Selvaggia Lucarelli lo ha accusato appunto di body shaming, mentre il Codacons lo ha definito un «personaggio divisivo».

In difesa di Pucci è intervenuto su X anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, che ha criticato il «politicamente corretto» e ha espresso solidarietà al comico per le minacce ricevute. Tajani ha sottolineato l'importanza di difendere la libertà di espressione, soprattutto nei mezzi di comunicazione pubblica.