Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe

Il principe William ha discusso su quando i suoi figli potrebbero ricevere un cellulare, spiegando perché la questione sta diventando «delicata» con il primogenito, George.

Il principe William, dal Brasile, ha parlato di quando i suoi figli riceveranno il primo telefonino, che ora non hanno.

George ha 12 anni, Charlotte, 10 e Louis 7.

«Penso che quando George passerà alla scuola secondaria, forse ne avrà uno con accesso limitato», ha detto il figlio di re Carlo.

Si tratta di una questione delicata, come per la maggiorparte dei genitori di tutto il mondo.

«Credo che i bambini possano accedere a troppe cose che non dovrebbero vedere online», quindi William e Kate opteranno inizialmente per un telefonino che può solo spedire e ricevere messaggi di testo, «il vecchio tipo di telefono ‹mattoncino›».

In generale, che si tratti di telefonini o del cancro di Kate, i reali cercano di essere il più aperti possibile con i figli.

È una domanda che molti genitori si pongono prima o poi: a che età un bambino dovrebbe avere un cellulare e come proteggerlo da tutto ciò che si può trovare online?

Anche il principe William e la principessa Kate si trovano ad affrontare questa questione. In un'intervista per la TV brasiliana, come riportato anche da «Yahoo Life», il principe di Galles ha condiviso con il conduttore Luciano Huck l'approccio della sua famiglia alla tecnologia.

Nessuno dei tre figli possiede un cellulare

William ha rivelato che né George, 12 anni, né Charlotte, 10, né Louis, 7, possiedono ancora un telefonino, spiegando che la decisione su quando darlo loro è complessa.

«È davvero difficile. I nostri figli non hanno telefonini», ha detto in un video pubblicato sull'account Instagram di Huck. «Penso che quando George passerà alla scuola secondaria, forse ne avrà uno con accesso limitato».

«A dire il vero, sta diventando un po' una questione delicata. Ma penso che lui capisca il perché. Comunichiamo perché non pensiamo sia giusto. E ancora, penso che sia l'accesso a internet il problema».

«Credo che i bambini possano accedere a troppe cose che non dovrebbero vedere online, quindi avere un telefono e messaggi di testo, il vecchio tipo di telefono 'mattoncino' come lo chiamano, penso che vada bene».

Oltre ai telefonini senza accesso a internet, altre opzioni per i genitori includono telefoni progettati specificamente per i bambini, come Balance e Pinwheel, che offrono accesso a un numero limitato di app adatte ai bambini.

William e Kate potrebbero anche considerare di mettere controlli parentali su uno smartphone, come Apple Screen Time o Google Family Link, che permettono di limitare il tempo di utilizzo dello schermo e le app accessibili ai bambini.

9 bambini su 10 hanno un telefonino

Secondo una recente ricerca di Ofcom, nove bambini su dieci (91%) possiedono un telefono proprio entro gli 11 anni, con molti che lo ricevono tra i nove e gli 11 anni.

Attualmente, il principe George è nel suo ultimo anno di scuola preparatoria. Insieme ai suoi fratelli, frequenta la Lambrook School a Windsor, che educa bambini dai tre ai 13 anni.

William cerca di stare con i bambini il più possibile

William si trova in Brasile per la sua iniziativa ambientale, The Earthshot Prize. Nell'intervista, rilasciata a Rio de Janeiro la scorsa settimana, ha parlato anche della vita familiare, dicendo che lui e la principessa del Galles cercano di stare con i bambini il più possibile.

«Appuntamenti, fare l'autista, partecipare a giornate sportive, partite, giocare in giardino quando posso», ha detto. «La corsa a scuola quasi tutti i giorni, intendo, io e Kate ce la dividiamo, ma probabilmente lei fa la maggior parte».

Con i figli,si condivide molto

William ha parlato anche del cancro di sua moglie e di come lo hanno affrontato con i figli: «Ogni famiglia ha le proprie difficoltà e sfide, e penso che sia molto individuale e dipendente dal momento come affrontare questi problemi», ha detto il principe.

«Noi scegliamo di comunicare molto di più con i nostri figli, questo ha i suoi aspetti positivi e negativi. A volte senti di condividere troppo con i bambini quando probabilmente non dovresti».

«Ci possono essere molte più domande che risposte. È sempre un atto di equilibrio, ogni genitore lo sa, si tratta di quanto dire, cosa dire, quando dirlo? Non c'è un manuale per essere genitori, devi solo andare avanti», ha concluso il figlio di Lady D.