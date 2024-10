Queen

Roger Taylor non esclude l'ipotesi di rilasciare un nuovo disco a distanza di quasi 30 anni da «Made In Heaven»: sarebbe il primo senza Freddie Mercury.

Covermedia

I Queen potrebbero presto rilasciare un nuovo album a distanza di quasi 30 anni dall'ultima volta.

La band si è formata nel 1970, incidendo brani iconici come «We Will Rock You» e «I Want to Break Free» e riscrivendo la storia del rock.

Il leggendario frontman Freddie Mercury è scomparso nel 1991 all'età di 45 anni a causa di una malattia legata all'AIDS, e la band ha rilasciato l'album postumo «Made In Heaven» nel 1995, che rimane ad oggi l'ultimo disco dei Queen.

«Potremmo farlo»

Brian May, 77 anni, e Roger Taylor, 75 anni, hanno continuato i tour come band, accompagnati negli ultimi anni dal cantante americano 42enne Adam Lambert.

Giova ricordare che in vece il bassista John Deacon, oggi 73enne, non ha invece mai partecipato ai concerti. Si è ritirato dalle scene dopo la scomparsa di Mercury.

In un'intervista rilasciata per il magazine Uncut, Taylor ha dichiarato a proposito del possibile nuovo album: «Potremmo farlo».

«Io e Brian ne parlavamo l'altro giorno, ed entrambi ci siamo detti che, qualora avessimo del buon materiale, perché non dovremmo farlo? Possiamo ancora suonare. Possiamo ancora cantare. Quindi non vedo perché no».

«Nani con la cocaina in testa a una festa?»

Il batterista ha poi zittito alcune delle voci più assurde circolate sulla band nel corso degli anni.

«Ci sono vari falsi miti. Uno di questi è quello dei nani calvi alla festa di New Orleans con la cocaina in testa», ha raccontato.

«È piuttosto buffo, ma è un falso mito, comunque non ne ho visti. Ma c'era un uomo che si muoveva ricoperto di carne. Giaceva su un tavolo ricoperto di salumi, e quando qualcuno si avvicinava al tavolo, barcollava, e tutta la carne si muoveva e spaventava la gente».

«Penso che sia molto più strano di un nano con la cocaina in testa», ha aggiunto.

