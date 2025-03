Luca Guadagnino

Il regista italiano porta in sala il romanzo di Burroughs con Daniel Craig e attacca le derive conservatrici. Tra nuove sfide, musica e inclusione, il cinema come risposta culturale alla politica che esclude.

«La musica è un ponte che attraversa i momenti, le epoche, tutte le forme di ottusa censura»: lo dice Luca Guadagnino mentre racconta la colonna sonora di Queer, il suo nuovo film, nelle sale italiane dal 17 aprile con Lucky Red.

Dentro ci sono i Verdena, i New Order e persino i Nirvana: «Abbiamo scelto Smells Like Teen Spirit perché il dolore nell'urlo di Kurt Cobain è diventato il partner emotivo del protagonista».

Una frase del film – «Non sono diverso, sono disincarnato» – riecheggia due volte, espressione di un'identità complessa e in lotta con se stessa.

È il cuore pulsante di Queer, tratto dall'omonimo romanzo di William S. Burroughs, in cui l'alter ego dello scrittore, William Lee, si innamora in Messico di un giovane appena congedato dalla marina. Un inno alla libertà e al desiderio, senza filtri.

«Lo lessi nel 1988, ero adolescente a Palermo», confessa Guadagnino come riporta l'Ansa, che ha scelto Daniel Craig per il ruolo principale. «La parola di Burroughs mi sembrava deflagrante, provocatoria, libera».

«Il prossimo progetto sarà ancora più radicale»

Ora il regista, insieme all'ex 007, presenta il film in Italia e promette: «Il prossimo progetto sarà ancora più radicale».

Non si tratta del già annunciato «After the Hunt» con Julia Roberts – le cui riprese sono terminate – ma di un altro lavoro ancora in fase di preparazione.

Tra i titoli in ballo anche un adattamento di Camere separate, romanzo simbolo di Pier Vittorio Tondelli. «Nel modo in cui ho sempre lavorato, ho applicato desiderando tutte le politiche di diversità, equità e inclusione», sottolinea Guadagnino.

Un'affermazione che suona come una risposta alla recente svolta ideologica dell'America di Trump, dove l'amministrazione starebbe chiedendo anche ai fornitori europei di rinunciare a questi principi.

Daniel Craig guarda al futuro ma non si sbottona

Daniel Craig, dal canto suo, preferisce guardare avanti: «Non mi interessa chi interpreterà ora James Bond», taglia corto.

«Auguro solo ai produttori di fare qualcosa che tra dieci anni emozioni ancora chi va al cinema. È per questo che si fanno i film».

E quando parla degli Stati Uniti, dove ha vissuto fino all'anno scorso, si limita a dire: «È un momento difficile per alcuni. Dobbiamo preoccuparci, ma non temere tutto».

Ma Guadagnino è netto: «Non tanto a parole ma nei fatti bisogna reagire a questa preoccupante torsione bigotta». E lo fa con quello che conosce meglio: il cinema, le storie, la libertà di raccontare e di scegliere. Queer non è solo un film, è un manifesto.