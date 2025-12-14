  1. Clienti privati
Affleck non c'è più Quel tatuaggio non c'è più: Jennifer Lopez e il gesto che parla più di mille parole

fon

14.12.2025

Jennifer Lopez si è fatta cancellare un tatuaggio.
Jennifer Lopez si è fatta cancellare un tatuaggio.
Imago

Jennifer Lopez fa sparire il tatuaggio dedicato a Ben Affleck: l'ultimo indizio sembra confermare che il capitolo «Bennifer» è davvero chiuso.

Redazione blue News

14.12.2025, 15:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nell'ultimo video social, Jennifer Lopez appare senza il tatuaggio dedicato a Ben Affleck.
  • Il disegno - un simbolo dell'infinito legato al loro «impegno» - era già apparso sbiadito in diverse uscite pubbliche.
  • Secondo le indiscrezioni, la popstar avrebbe optato per la rimozione laser, alimentando l’idea di un addio definitivo.
Mostra di più

La storia d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra davvero appartenere al passato - e non solo sul piano sentimentale.

L'ultimo dettaglio che sta facendo discutere i fan riguarda il tatuaggio che la popstar, 56 anni, aveva dedicato all'ex marito: nell'ultimo video pubblicato sui social, quella piccola incisione sul costato è completamente sparita.

Il tatuaggio era nato come simbolo della loro ritrovata unione nel 2023, nel giorno di San Valentino. JLo aveva scelto il simbolo dell'infinito, accompagnato dalla parola commitment, impegno.

Affleck, da parte sua, aveva optato per due frecce incrociate con le iniziali «J» e «B» impresse al centro. Una scelta romantica che, all’epoca, aveva conquistato i fan di tutto il mondo.

Del tatuaggio appena l'ombra

Da qualche mese, però, come riferito fra gli altri da «Leggo», i più attenti avevano notato qualcosa di strano. A settembre 2024, sul red carpet, JLo era apparsa con un abito dai fianchi completamente scoperti: del tatuaggio si intravedeva appena l’ombra.

Il sospetto è tornato a maggio, durante gli American Music Awards, quando la cantante ha sfilato con la schiena nuda e il disegno appariva ancora più sbiadito.

Ora, con l'ultimo video - dove l'addome della star appare perfettamente pulito - i dubbi sembrano essere svaniti: il tatuaggio dedicato all'ex marito sarebbe stato rimosso.

Secondo alcune indiscrezioni, la popstar avrebbe scelto la procedura laser, un’ipotesi già suggerita dall’aspetto sempre più attenuato dell’inchiostro nei mesi precedenti.

Per molti fan, questa potrebbe essere la conferma simbolica che il capitolo «Bennifer» si è definitivamente chiuso. Ma, come sempre con Lopez, ogni dettaglio diventa un caso e ogni gesto alimenta nuove teorie.

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Robinson vince il super-G a St. Moritz, ma scoppia in lacrime: «Ho famigliari a Sydney»
Sparatoria di massa a Bondi Beach, il commissario di polizia: «Un atto terroristico»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026

