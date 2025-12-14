Jennifer Lopez si è fatta cancellare un tatuaggio. Imago

Jennifer Lopez fa sparire il tatuaggio dedicato a Ben Affleck: l'ultimo indizio sembra confermare che il capitolo «Bennifer» è davvero chiuso.

Redazione blue News fon

La storia d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra davvero appartenere al passato - e non solo sul piano sentimentale.

L'ultimo dettaglio che sta facendo discutere i fan riguarda il tatuaggio che la popstar, 56 anni, aveva dedicato all'ex marito: nell'ultimo video pubblicato sui social, quella piccola incisione sul costato è completamente sparita.

Il tatuaggio era nato come simbolo della loro ritrovata unione nel 2023, nel giorno di San Valentino. JLo aveva scelto il simbolo dell'infinito, accompagnato dalla parola commitment, impegno.

Affleck, da parte sua, aveva optato per due frecce incrociate con le iniziali «J» e «B» impresse al centro. Una scelta romantica che, all’epoca, aveva conquistato i fan di tutto il mondo.

Del tatuaggio appena l'ombra

Da qualche mese, però, come riferito fra gli altri da «Leggo», i più attenti avevano notato qualcosa di strano. A settembre 2024, sul red carpet, JLo era apparsa con un abito dai fianchi completamente scoperti: del tatuaggio si intravedeva appena l’ombra.

Il sospetto è tornato a maggio, durante gli American Music Awards, quando la cantante ha sfilato con la schiena nuda e il disegno appariva ancora più sbiadito.

Ora, con l'ultimo video - dove l'addome della star appare perfettamente pulito - i dubbi sembrano essere svaniti: il tatuaggio dedicato all'ex marito sarebbe stato rimosso.

Secondo alcune indiscrezioni, la popstar avrebbe scelto la procedura laser, un’ipotesi già suggerita dall’aspetto sempre più attenuato dell’inchiostro nei mesi precedenti.

Per molti fan, questa potrebbe essere la conferma simbolica che il capitolo «Bennifer» si è definitivamente chiuso. Ma, come sempre con Lopez, ogni dettaglio diventa un caso e ogni gesto alimenta nuove teorie.