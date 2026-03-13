  1. Clienti privati
Ecco la sua prima pièce Quentin Tarantino debutta a teatro: «Se sarà un flop finirà subito»

Covermedia

13.3.2026 - 13:00

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Covermedia

Il regista di «Pulp Fiction» porterà a Londra la sua prima opera teatrale, «The Popinjay Cavalier», attesa nel West End all'inizio del 2027.

Covermedia

13.03.2026, 13:00

13.03.2026, 13:09

Quentin Tarantino prepara il debutto teatrale. Il regista americano porterà per la prima volta il proprio lavoro sul palcoscenico del West End londinese con «The Popinjay Cavalier», nuova commedia d'avventura ambientata nell'Europa degli anni Trenta dell'Ottocento.

La produzione, sviluppata da Sonia Friedman Productions insieme a Sony Pictures Entertainment, è descritta come una storia di inganni, travestimenti e romanticismo teatrale ispirata ai grandi racconti di cappa e spada.

Il decimo film non arriverà a breve

L'autore di «Pulp Fiction», «Kill Bill» e «Once Upon a Time in Hollywood» firmerà sia il testo sia la regia dello spettacolo, scegliendo così il teatro come nuova tappa di un percorso creativo che negli ultimi anni si è allargato anche alla scrittura.

In un'intervista al quotidiano britannico «The Independent», il cineasta ha spiegato di voler rimandare il suo decimo film per dedicarsi ad altri progetti personali e alla famiglia: «Vorrei aspettare prima di realizzare il prossimo film. Preferisco farlo quando mio figlio sarà almeno un po' più grande».

Alla stessa occasione ha affidato anche la battuta più netta sul destino della pièce: «Se è un successo potremmo persino portarlo in tournée. Se invece sarà un flop finirà molto rapidamente».

Lo spettacolo sarà sviluppato nel corso del 2026 e debutterà nel West End nei primi mesi del 2027, mentre il teatro che ospiterà la produzione e il cast saranno annunciati nei prossimi mesi.

L'intervista. Deva Cassel: «Essere la figlia di Monica Bellucci? Devi lavorare il doppio»

Canton Vaud. David Guetta aprirà il Venoge Festival di Penthaz

Un aiuto particolare. Il racconto shock di Cristina D'Avena: «Le altre auto si sono fermate all'improvviso»

