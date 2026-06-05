Quentin Tarantino

Il regista di «Pulp Fiction» attacca l'industria cinematografica contemporanea, accusandola di inseguire il pubblico con film mediocri e interpreti sbagliati.

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Quentin Tarantino torna a colpire Hollywood e questa volta non usa mezzi termini.

In un saggio pubblicato sulla rivista Sight and Sound, il regista di «Pulp Fiction» ha definito l'industria cinematografica una «fabbrica di salsicce senza sapore», popolata da film costruiti per compiacere il pubblico e da attori scelti nei ruoli sbagliati.

Secondo Tarantino, dall'inizio della pandemia nel 2020 è diventato quasi impossibile trovare un nuovo film che non presenti difetti evidenti.

«Dalla pandemia in poi, almeno per me, sembra quasi impossibile vedere uscire un nuovo film senza smontarlo pezzo per pezzo», ha scritto. «Difetti, situazioni poco credibili, film che strizzano l'occhio al pubblico, interpreti fuori parte o semplicemente sciocchezze affondano quasi ogni nuova uscita proveniente da quella fabbrica di salsicce senza sapore che un tempo si chiamava Hollywood. Oggi l'idea stessa di film mi ispira più disprezzo che generosità».

Il regista di «C'era una volta a... Hollywood», che non dirige un lungometraggio dal 2019, ha comunque riconosciuto alcune eccezioni.

Tra queste ha citato il film «West Side Story» di Steven Spielberg e i primi due capitoli della saga «Horizon» di Kevin Costner.

«Ho visto film che mi sono piaciuti, ma nessuno mi ha davvero catturato e trasportato in quel luogo magico che mi faceva amare il cinema più di qualsiasi altra forma d'arte», ha aggiunto. «Oggi preferisco leggere un libro».

Nonostante le critiche, Tarantino ha riservato parole entusiaste per il thriller poliziesco «The Rip» di Joe Carnahan, interpretato da Matt Damon e Ben Affleck.

«Mi ha tenuto incollato per tutta la sua durata», ha scritto. «È un thriller poliziesco avvincente, con un'idea originale e sviluppata in modo molto intelligente. Per me ha funzionato in ogni sua parte».

Pur non avendo diretto nuovi film negli ultimi anni, Tarantino ha scritto la sceneggiatura del sequel di «C'era una volta a... Hollywood», intitolato «The Adventures of Cliff Booth», con Brad Pitt protagonista.

Il film, diretto da David Fincher, uscirà a dicembre.

Nel frattempo, il regista di «Le Iene» sta lavorando a «The Popinjay Cavalier», una commedia teatrale d'avventura destinata al West End di Londra. Lo spettacolo debutterà nel 2027.