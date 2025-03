Quentin Tarantino

Il regista potrebbe tornare dietro la macchina da presa tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, ma il suo film finale potrebbe non essere «The Movie Critic», come annunciato in precedenza.

Covermedia Covermedia

Tre anni fa Quentin Tarantino annunciava al mondo di essere al lavoro sul suo ultimo film in carriera.

La lavorazione di «The Movie Critic», questo il titolo della pellicola finale dell'iconico regista, però si è bruscamente interrotta, fino ad essere completamente abbandonata.

Tarantino, che recentemente ha dichiarato di non avere alcuna fretta di tornare dietro alla macchina da presa, pare abbia invertito la rotta, e non è da escludere che abbia deciso di accantonare del tutto «The Movie Critic» e di essere al lavoro su un nuovo soggetto.

Durante un recente episodio del podcast The Hot Mic, l'insider Jeff Sneider ha dichiarato: «Non è chiaro se Tarantino stia rielaborando The Movie Critic o se stia sviluppando un progetto completamente inedito».

«Potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso, non so esattamente cosa abbia in mente. Ma ho sentito che Quentin ha intenzione di tornare dietro la macchina da presa nei prossimi 12 mesi».

A gennaio, Quentin ha dichiarato a Variety di non sentire «l'urgenza» di avviare la produzione del nuovo film.

«Faccio questo mestiere da 30 anni. Il mese prossimo mio figlio compirà cinque anni, mia figlia ha due anni e mezzo. Quando sono in America, scrivo; quando sono in Israele, sono un 'abba', che significa padre. Non voglio imbarcarmi in un progetto quando loro sono ancora troppo piccoli per comprenderlo. Mi piacerebbe che mio figlio fosse abbastanza grande per capire e conservare questo ricordo».