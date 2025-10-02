Uma Thurman

Quentin Tarantino aveva concepito l'opera come un'unica pellicola, poi divisa in due volumi. Ora, con sequenze inedite e la promessa di uno spettacolo in 70mm, arriva la versione definitiva: «Kill Bill: The Whole Bloody Affair».

Quentin Tarantino mantiene la promessa che i suoi fan aspettavano da anni: «Kill Bill» torna al cinema in un'unica versione integrale.

«Kill Bill: The Whole Bloody Affair», che unisce «Kill Bill: Volume 1» e «Kill Bill: Volume 2», uscirà negli Stati Uniti il 5 dicembre, distribuito da Lionsgate.

Il progetto era nato già come un film unico, ma la durata di circa quattro ore aveva convinto il regista a dividerlo in due parti, uscite a distanza di sei mesi – ottobre 2003 e aprile 2004. Adesso, più di 20 anni dopo, Tarantino riporta la sua spietata epopea di vendetta nella forma originaria.

«Sangue e budella sul grande schermo»

«Ho scritto e diretto Kill Bill come un unico film – e sono felice di dare finalmente ai fan la possibilità di vederlo così», ha dichiarato il regista a «Variety».

«Il modo migliore per gustarsi The Whole Bloody Affair è in una sala cinematografica, in glorioso 70mm o 35mm. Sangue e budella sul grande schermo, in tutto il loro splendore».

La nuova edizione conterrà una sequenza animata inedita di sette minuti e mezzo, mentre il cliffhanger che chiudeva il primo volume e il recap che apriva il secondo sono stati eliminati per creare un flusso narrativo unico.

Per ora solo negli Stati Uniti

La versione integrale ha già una storia di culto: Tarantino l'aveva presentata in anteprima al Festival di Cannes nel 2008, poi proiettata al suo New Beverly Cinema di Los Angeles nel 2011 e, più recentemente, al Vista Theater, anch'esso di sua proprietà, dove l'esperienza prevedeva un intervallo tra le due parti.

«Kill Bill» racconta la vendetta della Sposa – Uma Thurman in una delle interpretazioni più iconiche della sua carriera – contro la sua ex squadra di assassini e il boss Bill, che l'avevano lasciata morente nel giorno del suo matrimonio. Al suo fianco sullo schermo, Lucy Liu, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, oltre ai compianti Michael Madsen e David Carradine.

Al momento non è stato ancora confermato se la versione definitiva arriverà anche fuori dagli Stati Uniti.