Il principe Harry in un'immagine d'archivio. AP

Nuova grana per il principe ribelle Harry e, indirettamente, per la famiglia reale britannica.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry è stato denunciato per diffamazione da un’organizzazione benefica da lui co-fondata.

La disputa riguarda accuse di cattiva gestione rivolte da Harry ai dirigenti dell’Ong Sentebale.

La presidente dell’associazione ha respinto le accuse e ha contro-accusato Harry di bullismo.

Un’indagine della Charity commission non ha trovato colpe gravi da nessuna delle due parti.

Non soddisfatta, l’organizzazione ha deciso di portare il caso davanti alla giustizia ordinaria. Mostra di più

Il secondogenito di re Carlo III e della compianta Lady Diana è stato querelato per presunta «diffamazione» dinanzi all'Alta Corte di Londra da un'associazione benefica per la lotta alla diffusione dell'Aids fra i bambini dell'Africa australe.

Un'organizzazione che lui stesso, a suo tempo, aveva co-fondato, nel ricordo dell'impegno caritativo di sua madre.

Accuse di cattiva gestione

La denuncia, depositata nelle ultime ore, come visionato da vari media del Regno Unito nella cancelleria del tribunale, ha a che fare con una disputa accesasi l'anno scorso fra il principe e il consiglio di amministrazione della stessa Ong, denominata Sentebale.

Organizzazione che Harry – protagonista nel 2020 di un traumatico strappo da casa Windsor sfociato nel trasferimento in America con la consorte Meghan – aveva lasciato polemicamente a inizio 2025.

Si era infatti dimesso dal ruolo di patrono assieme al principe ereditario del Lesotho dopo aver rivolto accuse di cattiva gestione al management e alla presidente esecutiva Sophie Chandauka.

L'inchiesta della Charity commission

Quest'ultima aveva reagito negando tutto e contro-accusando il duca di Sussex e i suoi fedelissimi di «bullismo».

Da qui, l'avvio di un'inchiesta amministrativa della Charity Commision britannica, organo di sorveglianza sulle attività delle associazioni di beneficenza, che ad aprile dell'anno passato aveva poi chiuso il fascicolo muovendo rimproveri formali ad entrambe le parti, ma assolvendo tutti sulle contestazioni sostanziali contrapposte.

Ha escluso in particolare i sospetti di bullismo o di misoginia evocati pubblicamente dalla presidente nei confronti di Harry.

«Diffamazione e danno alla reputazione»

Conclusione «salomonica» che evidentemente non accontenta il Cda presieduto da Chandauka, il quale risulta essersi ora rivolto alla giustizia ordinaria.

Con una denuncia in sede civile per «diffamazione e danno alla reputazione», su cui i giudici devono ancora pronunciarsi, avanzata nei confronti sia dei principe sia di un ex fiduciario a lui vicino, Mark Dyer.