Queste 10 star internazionali sono state bandite da negozi, ristoranti o eventi

L'ereditiera milionaria di Zurigo Irina Beller è stata bandita da Globus per cinque anni in seguito a un alterco nei bagni del lussuoso centro commerciale. Non è la sola ad aver ricevuto un «cartellino rosso»: anche altre celebrità sono state esiliate da negozi, hotel e ristoranti di alto livello.

Lunedì 26 maggio la celebrità svizzera Irina Beller si è scontrata con un'agente di sicurezza nella toilette del Globus sulla Bahnhofstrasse di Zurigo. Il lussuoso grande magazzino ha bandito la donna per almeno cinque anni da qualsiasi punto vendita in Svizzera.

Giova ricordare che Irina è la vedova dell'imprenditore immobiliare zurighese Walter Beller, che è morto nel 2020. Con i loro litigi e provocazioni, i due erano spesso ospiti di programmi TV e presenze fisse della stampa scandalistica.

Un alterco nel bagno del grande magazzino

Questa volta è stata la stessa Irina, che da diversi anni fa coppia fissa con l'organizzatore di eventi Thomas Dürr, a raccontare l'incidente al «Blick»: la guardia di sicurezza l'avrebbe molestata e insultata verbalmente nel bagno. Le avrebbe anche strappato di mano il cellulare.

La Polizia della Città di Zurigo ha confermato di essere stata chiamata sul posto per accertare l'identità di una persona, ma nessun reato è stato commesso. Il divieto d'entrata è stato emesso, come afferma Globus, «per proteggere i clienti e i dipendenti».

Si arriverà alla denuncia?

La dama del jet set ha dichiarato in un secondo momento, sempre al «Blick», che ha contattato un avvocato per chiarire la vicenda: Irina esige delle scuse da parte di Globus e sta valutando una denuncia per lesioni personali.

Al contrario di Beller non sempre la ragione è dalla parte delle celebrità, che spesso per loro stessa mano sono state bandite da negozi, hotel e ristoranti di lusso. Ecco 10 personaggi famosi che, come riporta «Buzzfeed», sono state «esiliate».

Will Smith

L'attore statunitense Will Smith ha schiaffeggiato il comico Chris Rock agli Oscar del 2022. sda

Will Smith è attualmente bandito dagli Oscar per dieci anni - una mossa drastica da parte dell'Academy, scatenata dal suo ormai famigerato schiaffo in faccia a Chris Rock sul palco. Un momento che ha fatto scalpore in tutto il mondo e che ha danneggiato definitivamente la carriera dell'attore.

Madonna

Nessuna entrata: Madonna è persona non grata in una catena di cinema statunitense. Evan Agostini/AP/dpa

Nel 2013, l'icona pop Madonna ha fatto notizia. Durante la proiezione del film drammatico «12 Years a Slave» in un cinema Alamo Drafthouse, la cantante stava digitando messaggi sul suo cellulare.

Quando un altro visitatore le ha chiesto di mettere giù il dispositivo, pare abbia reagito in modo indignato. La catena di cinema, nota per la sua intransigente politica di tolleranza zero nei confronti dell'uso del cellulare durante le proiezioni, ha preso provvedimenti: l'artista è stata prontamente espulsa e bandita dai locali.

Hugh Grant

Hugh Grant viene bandito dal «Daily Show». sda

Hugh Grant è stato per anni un punto fermo del cinema britannico, ma non è più il benvenuto al «Daily Show» di Jon Stewart. Il motivo? Un'apparizione poco brillante dell'attore dietro le quinte del late night show statunitense.

Stewart, all'epoca conduttore del programma, ha riferito che Grant, durante la sua visita in studio, si era lamentato incessantemente di avere altri impegni.

Inoltre era sempre poco collaborativo sul set. «Ha reso la vita difficile a tutti», ha detto Stewart, che a posteriori ha descritto l'attore come un «rompiscatole» e lo ha prontamente escluso da futuri inviti.

Jamie Foxx

Dopo un litigio, la star di Hollywood non è più la benvenuta in un ristorante alla moda di West Hollywood. Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

Un incidente avvenuto nel 2017 in un ristorante per celebrità di Hollywood ha fatto perdere le staffe alla star del cinema: Jamie Foxx è stato cacciato dal locale, anche se, a quanto pare, era stato aggredito in precedenza.

La causa scatenante sarebbe stata una discussione con un altro ospite che si era lamentato del livello di rumore di Foxx e della sua compagnia. Secondo i testimoni oculari, l'uomo si sarebbe avvicinato al tavolo dell'attore in modo provocatorio e avrebbe detto: «Non ti conviene fare casino con me, sono di New York».

La risposta è arrivata prontamente, e altrettanto provocatoria: «F**k you. Sono di Oakland», avrebbe risposto un amico dell'attore. Ne è seguita una colluttazione.

Gli osservatori riferiscono che il newyorkese ha aggredito fisicamente Foxx. La direzione del ristorante ha quindi deciso di espellere tutte le persone coinvolte, compreso il premio Oscar.

Rita Ora

La cantante Rita era vestita in modo troppo casual per una visita al ristorante. Nonostante il suo bonus di celebrità, non le è stato permesso di entrare. Rolf Vennenbernd/dpa

Una volta la popstar Rita Ora voleva concedersi una cena esclusiva con lo chef Gordon Ramsay, ma è stata prontamente respinta. Il motivo: il suo abbigliamento non era conforme al rigido dress code del ristorante.

Come l'artista ha rivelato in un'intervista, si è presentata a cena in pantaloni da jogging e scarpe da ginnastica, un look che non era tollerato nel locale di lusso dello scozzese. La reazione del personale è stata altrettanto chiara: nessun ingresso per gli ospiti in abbigliamento casual.

«In realtà non mi è stato permesso di entrare», ha spiegato Ora a posteriori, prendendo la cosa con umorismo. Una lezione di stile, anche per le pop star internazionali.

Miley Cyrus

L'apparizione di Miley Cyrus nella Repubblica Dominicana è stata troppo per le autorità. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Miley Cyrus è nota per le sue esibizioni provocatorie, ma nella Repubblica Dominicana è andata oltre. Nel 2014 le autorità hanno vietato alla cantante pop un concerto programmato nella capitale Santo Domingo.

Il motivo era che la Cyrus si esibiva in «atti che offendono la morale e la buona condotta». Tra questi, i suoi passi di danza provocatori, i gesti e gli abiti espliciti, che avevano già suscitato polemiche in altri Paesi.

La commissione governativa competente ha dichiarato che tali esibizioni «non sono compatibili con le norme e i valori del Paese».

Paris Hilton

Anche Paris Hilton è stata bandita dal locale dopo un incidente. Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Una presa di posizione per il balsamo per le labbra con un esito esplosivo: nel 2010 Paris Hilton è stata arrestata dalla polizia al Wynn Las Vegas Resort dopo che un sacchetto di cocaina sarebbe caduto dalla sua borsetta.

L'ereditiera e It girl ha poi spiegato che la borsa non le apparteneva. Le autorità sono state di parere diverso: Hilton è stata accusata di possesso di droga.

La direzione dell'hotel Wynn reagì rapidamente e prese le distanze dall'incidente: la donna fu espulsa dal resort. Contrariamente a quanto spesso si pensa, però, la Hilton non è stata bandita dall'hotel a conduzione familiare: è ancora la benvenuta.

Kanye West

Kanye West è già stato coinvolto in diversi incidenti, la lista è lunga. Evan Vucci/AP/dpa

Nel 2022 a Kanye West - noto anche come Ye - è stato vietato di esibirsi ai Grammy Awards. Il motivo: il suo comportamento sempre più inquietante sui social network.

Il rapper aveva lanciato insulti razzisti al presentatore Trevor Noah dopo che questi aveva criticato pubblicamente il trattamento riservato da West all'ex compagna Kim Kardashian.

Noah ha accusato il rapper di aver molestato pubblicamente la donna e di averla messa sotto pressione emotiva. I Grammy hanno quindi tirato il freno d'emergenza e bandito l'artista dalla scaletta. L'incidente è stato solo un presagio di ulteriori scandali.

Lil Wayne

A Lil Wayne non è stato permesso di esibirsi a un afterparty. KEYSTONE

Nel 2010 Lil Wayne avrebbe dovuto fare un'apparizione a sorpresa durante il tour di Drake, ma l'afterparty previsto al Wynn Las Vegas è finito per il rapper prima ancora di iniziare. Il resort di lusso gli ha negato l'accesso.

All'epoca il rapper era soggetto a severe condizioni di libertà vigilata. Una di queste condizioni gli vietava di consumare alcolici per tre anni e nell'atmosfera esclusiva del Wynn, dove i drink fanno parte dell'ambiente, non si voleva correre alcun rischio.

Gli addetti alla sicurezza del resort hanno reagito con decisione e hanno vietato a Wayne di partecipare alla festa.

James Corden

Uppsi: l'intrattenitore James Corden non è più ammesso al ristorante Balthazar. Al contrario, gli è stato (probabilmente) permesso di andare al Globus, dove è stata bandita Irina Beller. sda

Il presentatore britannico James Corden non ha lasciato un'impressione positiva duratura sulla scena gastronomica di New York, almeno non nel rinomato ristorante Balthazar. Nel 2022 il proprietario del ristorante lo ha pubblicamente bandito dal locale.

Questo per comportamento irrispettoso nei confronti del personale. Dopo le scuse di Corden, il divieto è stato successivamente revocato, ma il danno d'immagine era già stato fatto.