È morta la leggenda di Hollywood Robert Redford: l'attore, regista e attivista ambientale si è spento all'età di 89 anni. Ecco i suoi più grandi successi.

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985). Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980).

Robert Redford è morto all'età di 89 anni. È stato per decenni una delle più grandi star di Hollywood e ha avuto un'influenza decisiva sul cinema degli anni Settanta.

I suoi ruoli più noti sono stati quelli in «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976), alcuni dei quali hanno vinto diversi Oscar.

Nel 1980 ha esordito con successo alla regia con «Gente comune», vincendo l'Oscar per la miglior regia.

In seguito è apparso in film come «All Is Lost» (2013). Mostra di più

L'attore, regista e attivista ambientale Robert Redford è morto martedì mattina all'età di 89 anni nella sua casa tra le montagne dello Utah. Nato nel 1936, l'attore è stato per decenni una delle più grandi star di Hollywood e lascia dietro di sé un'eredità cinematografica di fama mondiale.

«Butch Cassidy» (1969)

Redford ha avuto il suo primo ruolo al cinema nel 1960, ma la sua svolta è arrivata circa 10 anni dopo con un ruolo da protagonista nella commedia western «Butch Cassidy».

All'epoca il suo co-protagonista Paul Newman avrebbe avuto una scarsa considerazione di Redford, ma i due divennero poi amici.

«La stangata» (1973)

Gli anni Settanta furono l'apice del cinema americano e anche di Redford. Quattro anni dopo «Butch Cassidy», Redford e Newman girarono un altro film insieme.

«La stangata» vinse ben sette Oscar nel 1974, tra cui quello per il miglior film. Redford stesso fu nominato per l'Oscar al miglior attore protagonista, ma non vinse. Rimase la sua unica nomination come attore.

«Tutti gli uomini del presidente» (1976)

Nel 1974, il caso Watergate mise fine alla presidenza statunitense di Richard Nixon. Dopo aver letto dei resoconti in merito, Redford acquistò i diritti cinematografici da Bob Woodward, uno dei reporter del «Washington Post» che svelò i retroscena del Watergate.

Nel 1976 uscì «Tutti gli uomini del presidente» con Redford nel ruolo di protagonista. Al suo fianco Dustin Hofmann. Il film vinse quattro Oscar nel 1977.

Robert Redford (a destra) e Dustin Hoffman (a sinistra) nel film "Tutti gli uomini del presidente". KEYSTONE

«Gente comune» (1980)

Redford ha fatto il suo debutto alla regia nel 1980. È stato dietro la macchina da presa per il film «Gente comune», che ha vinto l'Oscar per il miglior film nel 1981 e Redford ha vinto l'Oscar per la miglior regia.

È l'unico Academy Awards vinto per la sua attività cinematografica, oltre quello alla carriera ricevuto nel 2002.

«Tutto è perduto» (2013)

Redford non ha però abbandonato completamente la recitazione e ha continuato ad apparire sporadicamente davanti alla macchina da presa negli anni Ottanta e Novanta.

Una delle sue ultime apparizioni è stata nel 2013 come 77enne in «All Is Lost - Tutto è perduto». In questo film, Redford interpreta un marinaio naufrago che lotta per la sopravvivenza. È l'unica persona a comparire nel film.

La sperata nomination all'Oscar non si è concretizzata.