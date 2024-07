Taylor Swift si esibirà a Zurigo. Il redattore di blue News Bruno Bötschi ha acquistato quattro biglietti VIP. A causa delle complicate misure di sicurezza, ora teme di perdersi il concerto della pop star.

Bruno Bötschi, redattore di Blue News, ha scoperto che la procedura per assistere a un concerto di Taylor Swift è complicata come se si volesse visitare la sede del servizio segreto britannico MI6 a Londra. IMAGO/ANP

Bruno Bötschi

Non vedevo l'ora di vedere Taylor Swift. Domani, martedì e mercoledì, la più grande popstar del momento si esibirà due volte di seguito a Zurigo.

Sì, sono uno dei fortunati che a giugno di un anno fa è riuscito ad accaparrarsi quattro biglietti VIP durante un complicatissimo processo di acquisto.

La 34enne cantante statunitense dovrebbe salire sul palco per tre ore ed eseguirà circa 40 canzoni.

Il «The Eras Tour» di Taylor Swift è iniziato in Arizona nel marzo 2023 e si concluderà a Vancouver, in Canada, l'8 dicembre. Sono previsti oltre 150 concerti in tutto il mondo, due dei quali martedì e mercoledì prossimi al Letzigrund di Zurigo.

Acquistare un biglietto per un concerto non è mai stato così complicato

Con una capacità di 50.000 visitatori, il Letzi è la più grande struttura per concerti in Svizzera. Questo si addice a Taylor Swift, la campionessa della disciplina «Never before» (mai prima d'ora):

1. mai prima d'ora un'artista donna ha raggiunto così tanti stream su Apple e Spotify.

2. mai prima d'ora un'artista solista è stata così a lungo al primo posto della classifica statunitense degli album di Billboard.

3. mai prima d'ora è stato così difficile ottenere un biglietto per un concerto.

un momento importante per gli Swifties VIP

Da quando, nel giugno di un anno fa, sono riuscito ad acquistare quattro biglietti VIP "We Never Go Out Of Style Package" per il concerto di Taylor Swift a Zurigo mercoledì 10 luglio 2024 al prezzo di 338,65 franchi svizzeri l'uno, il venditore dei biglietti mi ha inviato e-mail con spiacevole regolarità.

Per quanto complicata possa sembrare la frase precedente, le e-mail del venditore di biglietti, scritte (fortunatamente) in tedesco e in inglese, suonano altrettanto complicate, solo molto più lunghe.

L'esperienza Swiftie VIP ha raggiunto il suo apice quando, qualche giorno fa, ho ricevuto un pacco contenente quattro scatole di 43 x 27 x 3 centimetri di Taylor Swift con il merchandising dei fan - badge VIP incluso. Tutto bene.

Un momento importante per i VIP degli Swifties: il redattore di blue News Bruno Bötschi ha recentemente ricevuto un pacco contenente quattro scatole di 43 x 27 x 3 centimetri di Taylor Swift. Immagine: Bruno Bötschi

Perché ho comprato un biglietto VIP? Per il semplice motivo che ho pensato che, spendendo qualche franco in più per il biglietto, avrei potuto assistere all'esibizione di Taylor Swift proprio davanti a me.

Così non solo sentirò la sua musica, ma potrò anche riconoscere a occhio nudo il suo volto e i vari balletti.

James Bond vi saluta

Negli ultimi 13 mesi, tuttavia, ho imparato che la procedura per assistere a un concerto di Taylor Swift è complicata come se volessi visitare la sede del servizio segreto britannico MI6 a Londra (saluti da James Bond...).

Per motivi di spazio, non mi soffermerò su tutte le singole e-mail che il venditore dei biglietti e l'organizzatore del concerto mi hanno inviato nelle ultime settimane e mesi.

Mi limito a questo: la procedura di acquisto dei biglietti è talmente complicata che il mio desiderio di andare a un concerto di Taylor Swift ne ha risentito pesantemente.

Non sono nemmeno sicuro di riuscire a entrare al Letzigrund.

Come acquirente di quattro biglietti VIP, ci si aspetta molto da me. Per esempio, devo venire al concerto insieme alle altre tre persone per cui ho comprato i biglietti.

Devo anche essere in grado di mostrare un documento originale e valido (carta d'identità, passaporto o patente) all'ingresso. E non mi stupirei se tutte le persone che vogliono entrare nello stadio venissero sottoposte a uno scanner integrale.

Cosa dovrei fare nelle tre ore che mancano al concerto?

Secondo il programma degli organizzatori, il concerto di Taylor Swift al Letzigrund dovrebbe iniziare alle 17.45.

Il check-in VIP per l'ingresso anticipato si svolge dalle 14.30 alle 15.15, ma solo per i possessori dei pacchetti VIP "Ready For It" e "We Never Go Out Of Style" (cioè per me).

Le scritte in piccolo dicono: «Dopo l'ingresso nel locale, non è consentito uscire e rientrare nel locale - non sono ammesse eccezioni».

Cosa dovrei fare come VIP di «"We Never Go Out Of Style" »nelle oltre tre ore che mancano al concerto al Letzigrund? Non ne ho idea. Forse testare l'impermeabilità del mio poncho?

Una mia richiesta di informazioni in merito non ha ancora ricevuto risposta dall'organizzatore.

Sono minacciato di perdere tutte le attività VIP Early Entry

Allora, dato che faccio ancora parte della popolazione attiva, purtroppo posso essere al Letzigrund solo alle 17.00.

Ciò che l'organizzatore del concerto non trova affatto divertente: «In caso di arrivo tardivo, ciò può comportare la perdita completa di tutte le attività associate al VIP Early Entry. In nessun caso sarà concesso un rimborso», si legge sul sito web.

Almeno la mia seconda richiesta via e-mail su cosa fare se arrivo al Letzigrund dopo le 15.15 riceve una risposta in tempi ragionevoli:

«Se arrivate dopo la chiusura della fascia oraria di ingresso anticipato, dovete semplicemente unirvi alla coda generale nel punto indicato sul vostro biglietto».

Oh, che bei tempi quelli in cui i possessori di biglietti VIP non dovevano mostrare alcun addestramento dei servizi segreti e non dovevano preoccuparsi di non essere autorizzati ad entrare nel locale.

