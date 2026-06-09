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Con Michela Giraud «R.I.P. – Roast in Peace 2»: Fedez, Simona Ventura e Asia Argento nel cast della nuova stagione

Covermedia

9.6.2026 - 13:00

Fedez
Fedez

Michela Giraud torna alla guida del format di Prime Video che mette personaggi celebri al centro delle battute più taglienti.

Covermedia

09.06.2026, 13:00

09.06.2026, 13:27

Roast in Peace» con una seconda stagione che punta su alcuni dei volti più discussi e riconoscibili dello spettacolo italiano.

Tra i nuovi protagonisti ci saranno Fedez, Simona Ventura e Asia Argento, ai quali si aggiungono Alessandro Borghese e Giuseppe Cruciani.

L'annuncio conferma la volontà della piattaforma di ampliare ulteriormente il raggio del format, che nella prima edizione aveva coinvolto personaggi come Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini.

Al centro dello show resta il meccanismo tipico del roast: ogni ospite accetta di diventare il bersaglio di monologhi e battute irriverenti da parte di comici e colleghi.

A fare da padrona di casa sarà ancora Michela Giraud, comica e conduttrice che aveva guidato anche la prima stagione del format.

Accanto a lei arrivano Max Angioni e Martina Catuzzi, mentre il cast dei protagonisti spazia tra musica, televisione, radio, cinema e cucina.

Tra i nomi annunciati, quello di Fedez è destinato ad attirare particolare attenzione. Negli ultimi anni il rapper milanese è stato protagonista di numerose vicende pubbliche e mediatiche che potrebbero offrire ampio materiale agli autori dello show.

Anche Simona Ventura porta in dote una carriera lunga oltre tre decenni, mentre Asia Argento rappresenta una delle personalità più controverse e divisive del panorama dello spettacolo italiano.

La nuova stagione di «R.I.P. – Roast in Peace» arriverà prossimamente su Prime Video. Per il format si tratta di una conferma importante, con un cast che punta a rendere ancora più pungente e imprevedibile il ritorno dello show.

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