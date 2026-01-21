Rachel Mcadams Covermedia

Cerimonia a Los Angeles per la 2'833esima stella della Hollywood Walk of Fame. Rachel McAdams viene premiata per il suo contributo al cinema e dedica il riconoscimento alla famiglia e ai colleghi che hanno segnato il suo percorso.

Nuovo traguardo a Hollywood per Rachel McAdams.

Martedì, a Los Angeles, l'attrice canadese ha ricevuto la 2'833esima stella sulla Hollywood Walk of Fame, durante una cerimonia ufficiale che celebra la sua carriera cinematografica. Il riconoscimento, assegnato nella categoria Motion Pictures dalla Hollywood Chamber of Commerce, sottolinea il contributo di McAdams all'industria dell'intrattenimento. Volto iconico di «Mean Girls» e protagonista di film che hanno segnato un'epoca, l'attrice ha accolto l'onorificenza con un discorso carico di emozione.

Dal palco ha ringraziato i genitori, Sandra e Lance, per il sostegno ricevuto fin dall'inizio, ricordando quanto sia stato fondamentale il loro incoraggiamento. Parole sentite anche per il compagno Jamie Linden e per la sorella Kayleen, definiti le sue «stelle polari», capaci di tenerla con i piedi per terra.

McAdams, 47 anni, è legata a Linden dal 2016 e con lui ha due figli. Nel corso del discorso ha inoltre reso omaggio ad alcuni colleghi scomparsi che hanno avuto un ruolo importante nella sua formazione artistica, tra cui Gena Rowlands, Sam Shepard e Diane Keaton, citando un consiglio ricevuto sul mestiere di attrice: dare sempre tutto in ogni interpretazione.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Dylan O'Brien, Domhnall Gleeson e il regista Sam Raimi, che hanno accompagnato l'attrice in una giornata destinata a restare significativa nella sua carriera.