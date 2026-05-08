Rachel Zegler

L'attrice di «West Side Story» sarà la figlia del compositore interpretato da Adrien Brody nel nuovo film di Karim Aïnouz, ambientato durante una crociera nei Caraibi all'inizio degli Anni Novanta.

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Rachel Zegler reciterà accanto ad Adrien Brody in «Last Dance», drama musicale diretto dal regista brasiliano Karim Aïnouz. L'attrice di «West Side Story» interpreterà Emma, figlia di Elliot, celebre compositore di Broadway interpretato da Brody.

Secondo Deadline, il progetto è il primo accettato dall'attore dopo la vittoria del suo secondo Oscar come miglior attore per «The Brutalist», arrivata all'inizio del 2025.

Nel cast anche Ben Platt, che oltre a recitare scriverà le musiche originali del film, mentre Zegler interpreterà i brani. «Last Dance» segna anche una reunion tra i due artisti, recentemente protagonisti della versione concerto del musical di Broadway «The Last Five Years» a Londra, New York e Los Angeles.

Il film

Scritto da Emily Ziff Griffin, «Last Dance» segue Elliot e sua figlia Emma durante una crociera gay nei Caraibi nel 1991.

«Emma, l'unica donna eterosessuale a bordo, vive un inaspettato primo amore con un giovane membro dell'equipaggio», recita la sinossi. «Ma sotto la gioia e il senso di libertà, la crisi dell'Aids proietta un'ombra sempre più profonda. Mentre Elliot si allontana dalla devastante realtà della sua malattia, padre e figlia sono costretti ad affrontare verità mai dette».

Aïnouz, noto per film in lingua inglese come «Firebrand» e «Rosebush Pruning», si è detto «entusiasta» di portare sul grande schermo questa «storia universale e urgente».

«È un onore collaborare con talenti così straordinari per dare vita a questo film in un momento in cui, più che mai, abbiamo bisogno di favole di speranza», ha aggiunto il regista.

Dopo il successo di critica ottenuto con «Evita» a Londra lo scorso anno, Zegler ha terminato le riprese della commedia «She Gets It From Me». Attualmente è impegnata sul set del musical cinematografico «Octet» di Lin-Manuel Miranda e tornerà in «Evita» per il debutto a Broadway nel 2027.

Brody, invece, è attualmente protagonista a Broadway dello spettacolo «The Fear of 13».