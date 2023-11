Hunger Games: La Ballata Dell'usignolo E Del Serpente

Dal primo abbraccio alla peculiarità di Lucy Gray Baird nel prequel.

Rachel Zegler è la nuova protagonista del prequel di «Hunger Games». Nel nuovo episodio, intitolato «Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente», l'attrice si afferma come la nuova icona della celebre saga.

Durante una recente ospitata a «The Kelly Clarkson Show», la Zegler ha condiviso l'emozionante esperienza del suo incontro con Jennifer Lawrence, la star dei quattro film originali di «Hunger Games» nel ruolo di Katniss Everdeen.

Il primo incontro tra la Zegler e la Lawrence è avvenuto durante la Paris Fashion Week, e del fatto la Zegler ha raccontato: «Ero a Parigi per lo show di Dior solo un paio di settimane fa. Non volevo sembrare strana, stavo solo cercando di prepararmi mentalmente per parlarle. Ed è stata incredibilmente gentile».

Un videoclip mostra le due star abbracciarsi e ridere, con Zegler che svela un aneddoto divertente: «Nel video, Jennifer sta dicendo: «Facciamo un'altra foto in cui ti strangolo e dico che non prenderai mai il mio ruolo!». Ed è esattamente quello che volevo da lei».

Prequel ambientato più di 60 anni prima degli eventi di «Hunger Games»

Il prequel, ambientato più di 60 anni prima degli eventi di «Hunger Games», vede la Zegler nei panni di Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12 mentorato dal giovane Snow (Tom Blyth) per i 10imi Hunger Games annuali.

Il regista Francis Lawrence sottolinea le differenze tra la nuova protagonista e Katniss, definendo Lucy come una performer che ama la folla e sa manipolare le persone, a differenza dell'introvertita e sopravvissuta Katniss.

Mentre Jennifer Lawrence si dichiara «totalmente» aperta a riprendere il ruolo di Katniss Everdeen, i produttori e il regista del franchise sembrano considerare la storia di Katniss conclusa. Tuttavia, se l'autrice Suzanne Collins avesse nuove storie da raccontare, sarebbero entusiasti di tornare nel mondo di «Hunger Games». Il prequel Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente» è attualmente in proiezione nei cinema di tutto il mondo grazie a Lionsgate.

Covermedia