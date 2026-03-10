Irruzione nella villaRachel Zoe derubata a Bel Air: nuovo colpo tra le star
Covermedia
10.3.2026 - 09:30
La star di «The Real Housewives of Beverly Hills» era a Las Vegas quando due sospetti hanno fatto irruzione nella sua villa.
10.03.2026, 09:30
10.03.2026, 09:43
Nuovo colpo nelle colline più esclusive di Los Angeles.
La casa della stylist e volto televisivo Rachel Zoe, protagonista del reality «The Real Housewives of Beverly Hills», è stata presa di mira durante un furto avvenuto nelle prime ore di domenica nella sua residenza di Bel Air.
Secondo quanto riportato da TMZ, Zoe si trovava fuori città al momento dell'irruzione: era infatti a Las Vegas per partecipare all'inaugurazione di un club privato.
Le autorità sono state allertate quando il sistema di sicurezza della villa si è attivato nel cuore della notte, spingendo la società di sorveglianza a contattare immediatamente la polizia.
Quando gli agenti sono arrivati sul posto, avrebbero individuato due uomini sospetti mentre lasciavano la proprietà. In casa non c'era nessuno al momento del furto.
Non sono stati diffusi dettagli su eventuali oggetti rubati né sull'ammontare dei danni.
L'episodio si inserisce in una serie di rapine che negli ultimi anni ha colpito alcune delle zone più ricche di Los Angeles, spesso approfittando dell'assenza dei proprietari durante viaggi o grandi eventi pubblici.
Lo scorso novembre, anche due colleghe di Zoe in «The Real Housewives of Beverly Hills», Kathy Hilton e Sutton Stracke, avevano subito un furto nelle loro abitazioni mentre si trovavano a Las Vegas per partecipare al BravoCon.
Il fenomeno non riguarda solo il mondo dei reality. Nell'agosto scorso, il cantante Lionel Richie era in casa quando un intruso si è introdotto nella sua proprietà.
L'episodio segue un altro furto di alto profilo avvenuto nel 2025, quando anche l'attore Brad Pitt era stato vittima di una rapina domestica.