Alicia Silverstone

Alicia Silverstone aveva rivelato lo scorso anno di essere pronta a tornare nei panni di Cher Horowitz, in una serie tv targata Peacock.

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Il sequel televisivo del film del 1995 «Ragazze a Beverly Hills» è stato cancellato.

Nell'aprile dello scorso anno, Alicia Silverstone aveva confermato di essere in procinto di tornare nei panni di Cher Horowitz per un progetto televisivo sviluppato da Peacock.

Lo show avrebbe dovuto seguire la vita di Cher da adulta. Per la sceneggiatura erano stati scelti Josh Schwartz e Stephanie Savage, già sceneggiatori di «Gossip Girl», con Jordan Weiss.

Tuttavia, come riporta «Variety», il progetto non andrà in porto. Fonti interne hanno riferito alla testata che CBS Studios e Paramount «continuano a essere molto entusiasti» del progetto. CBS Studios detiene i diritti televisivi del film, distribuito da Paramount Pictures.

Al momento Alicia ed Amy Heckerling, che ha scritto e diretto il film originale, hanno preferito non commentare i rumors.

Il film

Liberamente ispirata al romanzo «Emma» di Jane Austen del 1815, la commedia segue le vicende di Cher, una ricca studentessa delle superiori che si propone di compiere «buone azioni».

Il cast originale era composto anche da Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, e Breckin Meyer.

Alla fine degli anni '90 sono state prodotte tre serie spinoff del film. A causa di impegni lavorativi contrastanti, all'epoca Alicia venne sostituita da Rachel Blanchard.