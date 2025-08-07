  1. Clienti privati
Con Milly Carlucci RAI 1 arruola Barbara D'Urso: sarà la bomba del sabato sera?

fon

7.8.2025

Barbara D'Urso ufficioalmente a Ballando con le Stelle?
Barbara D'Urso ufficioalmente a Ballando con le Stelle?
IMAGO/Avalon.red

Barbara D'Urso è pronta a tornare sotto i riflettori: a settembre sarà nel cast di «Ballando con le Stelle», e la sfida con Selvaggia Lucarelli promette scintille.

Nicolò Forni

07.08.2025, 18:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Barbara D'Urso entra nel cast di «Ballando con le Stelle 2025» come concorrente, dopo l’esperienza da «ballerina per una notte» nel 2024.
  • La partecipazione al talent show segna il suo ritorno in Rai, in attesa di un nuovo format in prima serata previsto tra novembre e dicembre.
  • Sul palco ritroverà Selvaggia Lucarelli, con cui in passato ha avuto scontri: la tensione tra le due promette scintille in diretta.
Mostra di più

Barbara D'Urso è pronta a rientrare ufficialmente in televisione. Secondo quanto anticipato da «Dagospia», la conduttrice campana entrerà a far parte del cast della nuova edizione di «Ballando con le Stelle», in onda su Rai 1 da settembre.

Dopo essere stata «ballerina per una notte» lo scorso anno, stavolta scenderà in pista da vera concorrente.

L'annuncio ufficiale da parte della produzione Rai e del profilo social del programma non è ancora arrivato, ma le indiscrezioni sembrano ormai consolidate.

Già a inizio luglio, Dagospia parlava di contatti frequenti tra Barbara D'Urso e Milly Carlucci, con l’idea ben accolta anche in quel di Viale Mazzini. Obiettivo? Rafforzare gli ascolti del sabato sera Rai nella sfida diretta contro Maria De Filippi.

Un ritorno strategico

La partecipazione a Ballando rappresenta per la D'Urso un’occasione perfetta per tornare visibile in attesa del suo nuovo format già confermato, ma non ancora partito, su Rai 1.

Proprio in un'intervista al «Corriere della Sera», la conduttrice aveva anticipato che tornerà con un programma in prima serata, tra novembre e dicembre. «Sarà un progetto di emotainment bello, elegante, commovente e popolare», aveva detto, ipotizzando una messa in onda al venerdì sera.

Un duello sul dancefloor

Sul palco di «Ballando con le Stelle» ritroverà anche Selvaggia Lucarelli, con cui in passato non sono mancate le scintille.

Già nel 2024, in occasione della sua apparizione speciale, le due avevano avuto un botta e risposta a distanza. Il confronto tra le due, questa volta prolungato per tutta la durata del programma, potrebbe regalare momenti di forte impatto televisivo.

