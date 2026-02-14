Ralf Schumacher annuncia le nozze col compagno, ecco come ha reagito l'ex moglie

L'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ha annunciato il suo matrimonio con il compagnoa Étienne Bousquet-Cassagne. La reazione dell'ex moglie Cora Brinkmann non si è fatta attendere.

Hai fretta? blue News riassume per te Ralf Schumacher ha annunciato che si sposerà con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne.

La reazione dell'ex moglie, Cora Brinkmann, non si è fatta attendere: «Io e Steven [il suo nuovo compagno, ndr] auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità».

Il fratello di Michael Schumacher ha fatto coming out nel luglio del 2024.

All'epoca la donna aveva reagito con sentimenti contrastanti alla notizia: «È stata una pugnalata al cuore». Mostra di più

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello di Michael Schumacher, ha annunciato il suo matrimonio con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne.

La notizia, come riporta, tra gli altri, «TGcom24», è stata condivisa sui social media, dove la coppia ha espresso la propria felicità per le numerose congratulazioni ricevute.

«Ralf e Étienne non rilasceranno ulteriori commenti e chiedono gentilmente che la loro privacy venga rispettata», si legge nel post.

La reazione dell'ex moglie di Ralf, Cora Brinkmann, è arrivata tramite il quotidiano «Bild».

«Tutto il meglio e tanta felicità»

Cora, che in passato aveva espresso sentimenti contrastanti riguardo al coming out dell'ex marito, ha dichiarato: «Io e Steven auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità».

In precedenza aveva affermato di essersi sentita «usata durante il matrimonio» e «derubata» dei suoi «anni migliori».

Come riporta il tabloid tedesco, il matrimonio si terrà a Saint-Tropez, in Francia, nel maggio 2026. Ralf e Étienne si sono incontrati a Monaco nel 2022, e due anni dopo, Ralf ha fatto coming out sui social, annunciando il fidanzamento.

«La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto», aveva scritto.

«È stata una pugnalata al cuore»

L'ex moglie ha rivelato che durante la carriera dell'ex pilota, nel paddock circolavano molte voci. «A Ralf ho chiesto spiegazioni, ma lui ha sempre negato», ha detto.

«Mi fidavo ciecamente di Ralf, la sua parola per me era legge», ha aggiunto.

Dopo il coming out la donna ha espresso il suo dolore: «È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie da cui hai avuto un figlio».

Il suo attuale compagno, Steven Bo Bekendam, è un imprenditore statunitense.

Cora ha concluso esprimendo il desiderio che Ralf l'avesse coinvolta nella sua decisione, considerandolo un segno di rispetto.