Ralf Schumacher (a sinistra) e Étienne Bousquet-Cassagne hanno reso pubblica la loro relazione nel 2024. Foto: Sky / Tresor TV / EliotPress

Due anni fa Ralf Schumacher ha reso pubblica la sua relazione con Étienne Bousquet-Cassagne e ha annunciato così il suo coming out. Ora la coppia ha deciso di sposarsi e parla del coming out, dell'organizzazione del matrimonio e della luna di miele.

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Due anni dopo aver fatto coming out e reso pubblica la sua relazione, l'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher sposa il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne.

Il matrimonio si svolgerà a Saint Tropez e sarà accompagnato da troupe televisive.

Nella serie in quattro parti «Ralf & Étienne: Noi diciamo sì» , da giovedì 21 maggio (4 episodi, ore 20.15, Sky e WOW), si potranno vedere la pianificazione, i festeggiamenti, e la vita quotidiana della coppia.

In un'intervista la coppia rivela come vuole prevenire i pregiudizi e cosa ha pianificato per il matrimonio. Mostra di più

Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne, perché avete deciso di far riprendere il matrimonio dalle telecamere?

Bousquet-Cassagne: Ralf, all'epoca, ha pubblicato una foto e ha pubblicizzato la nostra relazione. Abbiamo poi ricevuto diverse richieste di informazioni. Poiché Ralf lavorava già con Sky e il progetto ci piaceva, abbiamo accettato. All'inizio era un po' strano essere accompagnati dalle telecamere, ma ci siamo abituati.

Sicuramente vi siete posti dei limiti.

Bousquet-Cassagne: Tutto è stato rispettato e abbiamo capito che avrebbero mostrato quasi tutto e quindi noi ci siamo comportati senza problemi.

Schumacher: Il motivo è anche che ci dà un'altra opportunità di mostrare come viviamo, e forse anche di prevenire uno o due pregiudizi.

Quando avete reso pubblica la vostra relazione, è stato anche il vostro coming out. Come avete percepito la reazione del pubblico in quel momento?

Schumacher: Devo essere onesto e dire che è stata del tutto positiva. Naturalmente non leggo tutti i commenti, e credo che nemmeno voi dovreste farlo. Ma viviamo anche in luoghi dove le persone sono probabilmente più cosmopolite. Credo che sia per questo che riceviamo solo commenti positivi.

Una celebrità come lei ha sempre un ruolo pionieristico?

Schumacher: In molti incontri individuali la gente mi ha ringraziato. Uomini che vengono a dire: «Grazie mille. Ho avuto il coraggio di dirlo alla mia famiglia» o «Ora ho fatto il passo successivo».

Ma questo non era mai stato il mio desiderio, all'inizio volevo farlo in modo completamente «egoistico» per entrambi e affrontare semplicemente la situazione in modo aperto e onesto. Ma se si può ancora sostenere gli altri, è bello, naturalmente. E forse anche il documentario ci aiuterà a farlo.

Ci sono state sfide particolari durante l'organizzazione del matrimonio? Cosa possono aspettarsi gli spettatori televisivi?

Schumacher: Un po' di tutto. Quindi approfondimenti privati nel senso di «Da dove veniamo?», il tema dell'infanzia, ma logicamente anche tutto ciò che riguarda il matrimonio e tutto questo insieme alle nostre altre attività professionali.

Tutta la pianificazione, la preparazione, la creazione della lista degli invitati e così via... La sfida, quando le cose cambiano perché c'è un invitato in più o uno in meno. E poi, naturalmente, ci sono questi meravigliosi tre giorni come gran finale.

«Mostriamo quasi tutto del nostro matrimonio»: Ralf Schumacher e Etienne Bousquet-Cassagne nella serie televisiva in quattro parti «Ralf & Étienne: Noi diciamo sì». Immagine: Sky / Tresor TV / EliotPress

Nel documentario avete già detto che non c'è stato un «fidanzamento classico». C'è stato comunque un momento speciale in cui è stato chiaro che volevate sposarvi?

Bousquet-Cassagne: Ne abbiamo sempre parlato, non è mai stato un tabù. Ma eravamo ancora in dubbio se festeggiare in Sudafrica o nel sud della Francia. Abbiamo poi optato per quest'ultima perché è più facile da raggiungere per i nostri ospiti.

L'anno scorso abbiamo preso appuntamento con il sindaco di Saint-Tropez. Ci ha aiutato molto nell'organizzazione e si vede anche nella serie. E poi abbiamo finalmente fissato una data.

Schumacher: Non c'è stato quel momento romantico in cui abbiamo fatto la classica proposta.

Ralf Schumacher, questo è il suo secondo matrimonio. Oggi vive un momento del genere in modo diverso? È più rilassato?

Schumacher: Penso che sia più rilassato per me, nel senso che so esattamente cosa mi aspetta. Ho deciso di cercare di godermi la festa e di concentrarmi meno sul fatto che piaccia o meno a chi mi sta intorno.

Nel nostro caso, abbiamo ospiti da tutto il mondo, quindi ci si sente sempre un po' responsabilizzati e si vuole rendere il tutto più speciale. Ma d'altra parte, è il nostro giorno e penso che sarà abbastanza bello. Per la serata ho deciso di concentrarmi su di noi e di godermi l'atmosfera.

Il ricevimento di nozze durerà tre giorni. Andrete poi in luna di miele?

Schumacher: Stiamo già viaggiando molto. Ma sì, andremo in luna di miele. Ma non sappiamo ancora esattamente quando. A dire il vero, non è ancora tutto definito.

Bousquet-Cassagne: Forse già ad agosto o novembre.

Potreste pensare di realizzare altri progetti televisivi insieme in futuro?

Schumacher: A dire il vero, è molto divertente. Essere accompagnati dalla telecamera per i primi due giorni è stato un po' insolito. Ma dato che stiamo girando un documentario in cui le persone ci seguono davvero, è tutto assolutamente autentico. Nulla è ripetuto o messo in scena. È divertente.

Quindi sì, potremmo immaginare altri progetti. Vogliamo prima vedere se piace agli spettatori, è sempre la cosa più importante. Ma abbiamo già qualche idea.

A parte questo, avrete un video di matrimonio girato professionalmente.

Schumacher: Sì, è questa la cosa bella: se questa serata sarà accompagnate da un team cinematografico, avremo qualcosa che potremo guardare per il resto della nostra vita e di cui, si spera, potremo ridere tra 20 anni.