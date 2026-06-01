L’ex pilota di Formula 1 ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne a Saint Tropez, 19 mesi dopo il coming out. Tre giorni di festa, una serie tv già pronta a raccontare tutto e un messaggio inatteso dall’ex moglie Cora.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Ralf Schumacher ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne a Saint Tropez, 19 mesi dopo il suo coming out pubblico.

La coppia ha celebrato le nozze con tre giorni di festeggiamenti, look coordinati e un ricevimento sulla spiaggia Bouillabaisse.

Alla cerimonia mancava Michael Schumacher, fratello maggiore di Ralf, assente dalla vita pubblica dopo l’incidente sugli sci del 2013.

Sky ha seguito l’evento con le telecamere per una serie tv in quattro puntate dedicata alla storia d’amore della coppia.

Dopo le tensioni seguite alla separazione, l’ex moglie Cora e il suo nuovo compagno hanno inviato a Ralf un messaggio di auguri. Mostra di più

Ralf Schumacher ha detto «sì». E lo ha fatto in grande stile. L’ex pilota di Formula 1 ha sposato Étienne Bousquet-Cassagne, il compagno con cui ha scelto di voltare pagina e aprire un nuovo capitolo sentimentale sotto il sole della Costa Azzurra.

La festa, iniziata sabato e svoltasi a Saint Tropez, si chiude oggi, 1 giugno, dopo tre giorni di celebrazioni.

Un matrimonio luminoso, ma segnato da un’assenza pesante: quella di Michael Schumacher, fratello maggiore di Ralf, lontano dalla vita pubblica da 13 anni dopo il terribile incidente sugli sci a Méribel.

Due sposi, un solo stile

Come raccontato dal portale «Leggo», per il giorno delle nozze Ralf ed Étienne hanno scelto di presentarsi quasi in perfetta sintonia. Entrambi in abito blu scuro, entrambi con cravatta azzurra.

Dopo il sì pronunciato in municipio, il party si è spostato sulla spiaggia Bouillabaisse, uno degli angoli più celebri della zona.

Mare, tramonto, ricevimento sulla riva e, per chiudere la giornata, fuochi d’artificio. Una scena costruita per restare impressa.

L'assenza del fratello maggiore

A immortalare ogni momento c’erano anche le telecamere di Sky. La storia d’amore tra Ralf ed Étienne diventerà infatti una serie televisiva in quattro episodi, dal titolo «Ralf & Etienne: Wir sagen Ja», cioè «Diciamo sì».

La scelta di Saint Tropez non arriva dal nulla. Schumacher, 50 anni, ed Étienne, 36, hanno una villa non lontano dalla località francese.

Lui, Bousquet-Cassagne, è stato in passato candidato del Front National e oggi lavora come manager della società enologica dell’ex pilota.

Dal coming out alla nuova vita

Ralf Schumacher aveva reso pubblica la propria omosessualità 19 mesi fa. Una svolta arrivata dopo la fine del matrimonio con Cora, durato tredici anni e da cui è nato il figlio David.

All’inizio, per l’ex moglie, non era stato facile. Cora aveva reagito con rabbia e dolore, dicendosi sorpresa e ferita. Arrivò anche a bruciare l’abito da sposa indossato nel 2001.

Poi le parole dure, pubbliche: la richiesta a Ralf di lasciarla in pace per poter «guarire» e l’amara sensazione di aver «sprecato i suoi anni migliori» accanto a lui.

Ora, però, il clima sembra cambiato. Alla vigilia delle nozze in Costa Azzurra, Cora e il suo nuovo compagno, Steven Bo Bekendam, hanno scelto un tono diverso: niente polemiche, niente frecciate. Solo auguri.

Un messaggio di affetto e congratulazioni per Ralf ed Étienne. Il finale più inatteso di una storia che, tra Formula 1, coming out, tensioni familiari e nozze da copertina, sembra davvero scritta per la televisione.