Il giornalista riaccende il confronto con l’ex direttore del Teatro Eliseo, Luca Barbareschi, con una frase che pesa come un macigno: «Dovrebbe restituire otto milioni di euro». L’affondo arriva al termine di «Report», nel momento più delicato del palinsesto: il passaggio di linea verso «Allegro ma non troppo», il programma collocato subito dopo su Rai 3.
È proprio questo passaggio a innescare lo scontro. In apertura della sua trasmissione, il produttore rompe il silenzio e chiama in causa il conduttore di «Report», accusando il consulente del programma, Gian Gaetano Bellavia, di averlo spiato per due anni. Un’accusa che sposta il confronto dal piano televisivo a quello personale.
La risposta arriva subito dopo, fuori onda ma non fuori scena. Il giornalista respinge l’affermazione definendola «indegno sproloquio» e parlando di «campagna di fango», chiarendo che Bellavia non è indagato e che nessuna autorità giudiziaria lo ha mai accusato di spionaggio o dossieraggio.
A quel punto il confronto torna sul terreno dei fatti. In chiusura di puntata, il conduttore di «Report» riprende il tema dei finanziamenti pubblici legati al Teatro Eliseo e chiude il servizio con la frase più controversa: «Dovrebbe restituire otto milioni di euro al ministero della Cultura che glieli ha chiesti, ma lui si è rifiutato». La stessa sequenza è riportata anche da Corriere della Sera e La Stampa, che confermano il riferimento alla richiesta di restituzione e alla battuta finale: «Ora «Allegro ma non troppo» può cominciare».
Il risultato è uno scontro che si consuma in diretta e per interposta programmazione, restando per ora confinato al prime time del lunedì sera. Da una parte, il giornalista prosegue la stagione di «Report» con nuove inchieste già annunciate; dall’altra, il produttore va avanti con «Allegro ma non troppo», lasciando intendere che il confronto, televisivamente parlando, sia tutt’altro che chiuso.