Fabrizio Corona covermedia

L'attore presenta due querele: accusati la diffusione di audio privati e insulti pubblici a scopo di profitto.

Raoul Bova ha denunciato Fabrizio Corona per aver pubblicato audio e messaggi privati, accompagnati da frasi aggressive e umilianti, con l'intento di monetizzare sul suo nome.

L'attore ha formalizzato la querela contro il titolare della Corona's, citando due reati: diffamazione a scopo di profitto e illecita diffusione di dati personali, per la pubblicazione di messaggi e audio privati che lo ritraevano mentre parlava con l'influencer Martina Ceretti.

Nel testo della querela, l'avvocato David Leggi spiega che Corona avrebbe sollecitato i follower su Telegram a condividere il materiale, scrivendo: «Condividetelo con i vostri amici raga, così normalizziamo un po' questo «VIP"». Per Bova si tratta di una «condotta scellerata», finalizzata a generare visibilità e guadagno dalle tensioni private.

Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera dell'attore e sua legale, ha presentato una querela parallela contro l'ex re dei paparazzi, sostenendo che un audio attribuito a lei fosse manipolato, con tagli e frasi estrapolate per screditarla pubblicamente.

Intanto Rocío Muñoz Morales, compagna di Bova, ha avviato un iter legale per ottenere l'affido esclusivo delle figlie Luna e Alma, citando presunti tradimenti reiterati e comportamenti giudicati «gravi» da discriminare il suo ruolo di madre. In base ad alcune fonti, i due non dialogherebbero da mesi, comunicando solo per le questioni legate alla custodia delle bambine.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta anche per tentata estorsione legata alla diffusione dei contenuti, in un caso che coinvolge anche Federico Monzino e Martina Ceretti. Quest'ultima sarebbe collegata a Corona nella vicenda del presunto audio trapelato.

La battaglia legale è aperta su più fronti: privacy, reputazione e affidamento familiare. Su Instagram Corona ha replicato con toni duri, difendendo la condivisione come «diritto di cronaca» e offendendo apertamente l'avvocata @Bernardini De Pace.