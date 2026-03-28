Il rapporto fra Raoul Bova e Beatrice Arnera si fa sempre più seria

Raoul Bova. KEYSTONE

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono sempre più vicini: tra colazioni insieme e indiscrezioni sulla convivenza, la relazione prende forma lontano dai riflettori.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati insieme a Roma mentre facevano colazione.

Secondo i rumor, la loro relazione sarebbe già molto avanzata, con possibile convivenza.

Entrambi arrivano da separazioni difficili e si frequentano lontano dai riflettori. Mostra di più

Tra Raoul Bova e Beatrice Arnera sembra procedere tutto senza intoppi. I due sono stati avvistati a Roma, nelle prime ore del mattino, mentre si dirigevano insieme al bar per la colazione.

Dopo la fine di relazioni importanti, l’attore 54enne e l’attrice 30enne avrebbero scelto di frequentarsi con discrezione, lontano dall’attenzione mediatica.

A immortalarli, nonostante il tentativo di passare inosservati con cappucci e cappellini, è stato il settimanale «Chi». Secondo le indiscrezioni, il rapporto potrebbe essere già evoluto: si parla infatti di una possibile convivenza, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Le prime voci sulla loro relazione erano emerse già a settembre 2025, quando Dagospia aveva parlato di un legame speciale tra i due.

Entrambi arrivano da periodi complessi

Entrambi arrivano da periodi complessi: Bova ha affrontato la separazione da Rocio Muñoz Morales dopo un caso mediatico molto discusso, mentre Arnera è finita al centro di critiche sui social dopo la rottura con il comico Andrea Pisani.

Stando ai rumor, riferiti fra gli altri da «Leggo.it», si sarebbero conosciuti nel 2021 sul set della fiction «Buongiorno, mamma!». Da allora avrebbero mantenuto un rapporto sempre più stretto, tra cene, visite sul set e momenti condivisi.

Un'intesa evidente anche negli scatti pubblicati: lui appare rilassato e sorridente, divertito dalla compagnia dell’attrice, mentre lei resta più attenta all’ambiente circostante, alla ricerca di eventuali fotografi.