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Cosa succede? Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone

fon

6.5.2026

Raoul Bova con Beatrice Arnera.
Raoul Bova con Beatrice Arnera.
Imago

Baci in pubblico, convivenza e famiglia allargata: la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera accelera, mentre Rocío Muñoz Morales prende le distanze anche da Andrea Iannone.

Redazione blue News

06.05.2026, 17:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: vivono insieme e si mostrano con la figlia di lei.
  • Entrambi arrivano da separazioni recenti, tra polemiche mediatiche e rotture improvvise.
  • Rocío Muñoz Morales si allontana da Andrea Iannone e si concentra su sé stessa e i figli.
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L'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera non perde tempo e brucia le tappe.

La relazione, nata da pochi mesi, appare già solida e vissuta alla luce del sole. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale «Gente», i due attori non si nascondono più: baci, momenti insieme e una quotidianità che sa già di famiglia.

Con loro c'è anche Matilde, la figlia di due anni che Arnera ha avuto con il comico Andrea Pisani.

Un dettaglio che racconta quanto il rapporto sia diventato rapidamente serio, tanto da far pensare che il legame tra i due possa essere iniziato ben prima di quanto emerso pubblicamente.

I primi contatti risalgono al 2021, sul set della serie «Buongiorno, mamma!». Ma è nell’estate del 2025 che qualcosa cambia: la relazione tra Bova e Rocío Muñoz Morales inizia a incrinarsi.

Sui social emergono i primi segnali, poi arriva il caso mediatico legato a un vocale privato dell’attore diffuso online. Un episodio che porta alla rottura definitiva con l'attrice spagnola, da cui Bova ha avuto due figlie.

Parallelamente, anche Beatrice Arnera chiude la sua relazione con Andrea Pisani. Una separazione che il comico ha raccontato con amarezza, sottolineando come avrebbe voluto lottare di più per la coppia.

Nonostante le critiche, l'attrice prosegue la sua strada accanto a Bova.

Una nuova vita insieme

Oggi i due vivono insieme a Roma, nel quartiere Prati. Tra colazioni al bar, passeggiate e momenti condivisi con la bambina, la coppia appare affiatata e serena.

Sul piano professionale, entrambi continuano a lavorare: Bova resta protagonista di «Don Matteo», mentre Arnera è impegnata tra cinema e teatro.

Rocío guarda avanti

Intanto stando a «Vanity Fair», Rocío Muñoz Morales sembra aver voltato pagina. Dopo le voci su un possibile flirt con il pilota Andrea Iannone, i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati, secondo indiscrezioni.

L'attrice, sempre più lontana dai gossip, si concentra ora su sé stessa, sui figli e sulla carriera, cercando di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori - e soprattutto dai paparazzi.

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