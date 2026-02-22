Beatrice Arnera (seconda da sinistra) e Raoul Bova (a destra) recitano insieme nel film «Amici comuni», accanto a Luca Vecchi (a sinistra) e Francesca Inaudi (seconda da destra). IMAGO/ZUMA Press

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati avvistati mentre ispezionavano un immobile a Roma sotto la pioggia. I due attori sono già pronti a consolidare il loro legame con questo passo?

Hai fretta? blue News riassume per te Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati avvistati a Roma mentre visitavano un appartamento: i due sono già pronti per la convivenza?

I due attori sono anche apparsi di recente insieme per la prima volta pubblicamente in occasione della presentazione del film «Amici comuni».

Nonostante un inizio di relazione turbolento, la coppia sembra aver consolidato il rapporto: l'attrice avrebbe già conosciuto la sorella del compagno. Mostra di più

Raoul Bova e Beatrice Arnera sembrano aver deciso di valutare una possibile convivenza. I due attori sono stati visti da «Chi» durante il sopralluogo di un appartamento a Roma.

La visita si è svolta in una giornata di pioggia battente. La coppia ha mostrato grande attenzione durante l'ispezione, soffermandosi a lungo sul balcone esterno.

Forse stavano valutando la vista panoramica o il livello di riservatezza, un elemento fondamentale per l'attore, che – come scrive il settimanale – ha sempre preferito abitazioni riparate e lontane dal caos per proteggere la sua vita privata.

«Mostrarsi vulnerabili in una coppia è un atto di sincerità»

I due hanno fatto di recente la loro prima apparizione pubblica ufficiale, durante la presentazione del film «Amici comuni». La pellicola è stata rilanciata sulla piattaforma Paramount+ in occasione di San Valentino.

Il romano ha colto l'occasione per parlare delle dinamiche amorose durante l'evento, offrendo la sua visione sui rapporti di coppia: «Mostrarsi vulnerabili in una coppia è un atto di sincerità. È un atto di necessità, di comprensione, di comunicazione diretta, vuol dire farsi conoscere per quello che si è».

«A volte invece – ha continuato – creiamo delle immagini di noi non aderenti alla realtà che diventano delle gabbie. Questo è anche il motivo per il quale tante coppie non funzionano, perché a un certo punto non ce la fai più a mantenere quelle immagini, escono fuori le verità e quindi anche le debolezze, le fragilità».

Un legame sempre più solido

Come ricorda «Chi», la relazione tra i due è nata in un contesto mediatico piuttosto complesso. Le prime immagini della coppia hanno suscitato diverse reazioni e critiche.

Infatti l'attore proveniva dalla lunga storia con Rocío Muñoz Morales (avvistata di recente tra le braccia di Andrea Iannone sul lungolago di Lugano), mentre Arnera aveva da poco concluso il rapporto con il collega Andrea Pisani.

I due sembrano sembrano però aver superato le difficoltà iniziali, scrive il settimanale. L'attrice ha infatti conosciuto Tiziana, la sorella di Bova. E la ricerca di una casa comune sembra consolidare ulteriormente il rapporto.