SpettacoloRaoul Bova e Beatrice Arnera: nuova love-story in vista?
Covermedia
28.11.2025 - 13:00
Weekend umbro tra set, passeggiate e un passato sentimentale che continua a far discutere.
28.11.2025, 13:00
Raoul Bova è tornato al centro del gossip.
L'attore è stato avvistato a Spoleto insieme a Beatrice Arnera, riaccendendo l'attenzione sulla sua vita privata dopo settimane già cariche di chiacchiericcio.
Il 53enne si trova in questi giorni a Spoleto per le riprese di «Don Matteo», ma a catturare i riflettori non è solo il set.
Le immagini circolate online lo mostrano al fianco di Beatrice Arnera: pranzi discreti, brevi passeggiate tra le vie del centro storico e una complicità che non è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi.
Secondo diverse fonti, i due appaiono «molto affiatati». Nessuna dichiarazione ufficiale, ma il silenzio dei diretti interessati contribuisce a rendere la narrazione ancora più intrigante.
Solo poche settimane prima, Bova era finito al centro delle cronache rosa per alcune immagini diffuse dai settimanali che lo associavano alla modella Vittoria Ceretti.
Una voce poi smentita, ma sufficiente a generare un piccolo scandalo mediatico, soprattutto in un periodo in cui l'attore era già al centro dell'attenzione per la fine della lunga relazione con Rocío Muñoz Morales.
Prima dell'addio a Rocío, Bova aveva condiviso un matrimonio duraturo con Chiara Giordano, madre dei suoi due figli maggiori.
Nei prossimi mesi Raoul sarà completamente assorbito da set, promozione e ospitate legate a «Don Matteo». Beatrice Arnera continuerà invece il percorso televisivo avviato con «Buongiorno, mamma!», mentre entrambi si preparano a gestire l'inevitabile attenzione verso la loro presunta vicinanza.