  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Raoul Bova e Beatrice Arnera: nuova love-story in vista?

Covermedia

28.11.2025 - 13:00

Raoul Bova
Raoul Bova

Weekend umbro tra set, passeggiate e un passato sentimentale che continua a far discutere.

Covermedia

28.11.2025, 13:00

28.11.2025, 13:45

Raoul Bova è tornato al centro del gossip.

L'attore è stato avvistato a Spoleto insieme a Beatrice Arnera, riaccendendo l'attenzione sulla sua vita privata dopo settimane già cariche di chiacchiericcio.

Il 53enne si trova in questi giorni a Spoleto per le riprese di «Don Matteo», ma a catturare i riflettori non è solo il set.

Le immagini circolate online lo mostrano al fianco di Beatrice Arnera: pranzi discreti, brevi passeggiate tra le vie del centro storico e una complicità che non è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi.

Secondo diverse fonti, i due appaiono «molto affiatati». Nessuna dichiarazione ufficiale, ma il silenzio dei diretti interessati contribuisce a rendere la narrazione ancora più intrigante.

Solo poche settimane prima, Bova era finito al centro delle cronache rosa per alcune immagini diffuse dai settimanali che lo associavano alla modella Vittoria Ceretti.

Una voce poi smentita, ma sufficiente a generare un piccolo scandalo mediatico, soprattutto in un periodo in cui l'attore era già al centro dell'attenzione per la fine della lunga relazione con Rocío Muñoz Morales.

Prima dell'addio a Rocío, Bova aveva condiviso un matrimonio duraturo con Chiara Giordano, madre dei suoi due figli maggiori.

Nei prossimi mesi Raoul sarà completamente assorbito da set, promozione e ospitate legate a «Don Matteo». Beatrice Arnera continuerà invece il percorso televisivo avviato con «Buongiorno, mamma!», mentre entrambi si preparano a gestire l'inevitabile attenzione verso la loro presunta vicinanza.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Il bimbo è in condizioni critiche ed è trasferito oltre San Gottardo
Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin
Lara Gut-Behrami torna a parlare dopo l'infortunio: ecco cos'ha detto sul suo possibile ritiro

Altre notizie

Ecco la cifra. Alicia Silverstone offre una cifra importante per ritrovare due giraffine scomparse

Ecco la cifraAlicia Silverstone offre una cifra importante per ritrovare due giraffine scomparse

La star di Sherlock Holmes. Benedict Cumberbatch svela l'operazione alla spalla: «Il surf mi ha logorato»

La star di Sherlock HolmesBenedict Cumberbatch svela l'operazione alla spalla: «Il surf mi ha logorato»

«Buen Camino». Checco Zalone torna al cinema con il film-evento del Natale 2025: ecco di cosa si tratta

«Buen Camino»Checco Zalone torna al cinema con il film-evento del Natale 2025: ecco di cosa si tratta