Raoul Bova in una foto d'archivio IMAGO/ABACAPRESS

Dopo la pubblicazione di presunti messaggi privati da parte di Fabrizio Corona, Raoul Bova si prepara a intraprendere azioni legali. L'avvocato dell'attore chiarisce la situazione con Rocio e annuncia indagini in corso.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te L'avvocato di Raoul Bova risponde alle recenti notizie riguardanti l'attore e l'ex compagna Rocio Munoz Morales.

I due sono separati da tempo e insieme si prendono cura delle figlie.

La autorità intanto hanno avviato delle indagini per eventuali responsabilità legate alla diffusione di materiale illecito online.

Non si menziona però il nome di Fabrizio Corona, che a «Falsissimo» aveva parlato della coppia in fase di separazione. Mostra di più

Secondo «Leggo», Raoul Bova si prepara a intraprendere azioni legali contro Fabrizio Corona, in seguito alla diffusione di presunti messaggi privati tra l'attore e una donna.

«Sono separati da tempo e si occupano insieme delle figlie»

L'avvocato dell'attore David Leggi, ha dichiarato: «In risposta alle recenti notizie, è necessario chiarire che Raoul e Rocio, pur non essendo mai stati sposati, sono separati da tempo, ma si occupano insieme delle loro due figlie».

L'avvocato ha aggiunto che si attende una decisione da parte di Rocio Munoz Morales per formalizzare la separazione anche in sede legale: «Stiamo aspettando indicazioni dalla signora Morales per poter ufficializzare, anche in tribunale, una situazione già nota e indiscutibile».

Indagini su diffusione di materiale illecito

Le autorità competenti hanno avviato indagini per verificare eventuali responsabilità legate alla diffusione di materiale illecito online.

«Sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale riguardo alle presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, con l'obiettivo di identificare i reati ipotizzabili a carico delle persone coinvolte».

«Trascura i 4 figli per diffondere fango mediatico»

Sebbene l'avvocato non menzioni direttamente Fabrizio Corona, che ha trattato la separazione di Bova eMorales nel suo programma «Falsissimo», conclude affermando: «Credere a chi, senza prove certe e per mero profitto, danneggia la vita altrui, ignora il rispetto dovuto ai quattro figli, trascurati da chi ha scelto di diffondere questo fango mediatico».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.