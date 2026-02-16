Raoul Bova

«Amici comuni» è uscito al cinema il 17 novembre 2025 ed è disponibile su Paramount+ dal 13 febbraio 2026.

Raoul Bova mette al centro una domanda attualissima: quanto pesa lo smartphone nelle relazioni? Dal 17 novembre 2025 nelle sale italiane e dal 13 febbraio 2026 in streaming su Paramount+, «Amici comuni» racconta con ironia e profondità le dinamiche sentimentali contemporanee, esplorando l’interferenza della tecnologia nella vita di coppia e d’amicizia.

Accanto a Beatrice Arnera, Francesca Inaudi e Luca Vecchi, l’attore romano riflette sul ruolo del telefono nei rapporti affettivi. «Il telefono è il terzo incomodo in una coppia», afferma in un’intervista ad Adnkronos, spiegando come la presenza costante dello schermo possa alterare equilibrio e comunicazione tra partner.

La commedia, diretta da Marco Castaldi, intreccia le vicende di due coppie e di un gruppo di amici alle prese con segreti, gelosie e fragilità emotive. Bova sottolinea che la storia vuole essere uno specchio delle relazioni reali: «Viviamo in un momento storico in cui l’essere umano ha confini sempre più sfumati».

La tecnologia, osserva, non è soltanto un elemento di conflitto, ma una componente strutturale delle dinamiche umane.

Il film prova così a raccontare la complessità dei sentimenti contemporanei senza rinunciare alla leggerezza tipica della commedia italiana.

L’uscita arriva in un periodo di forte attenzione mediatica per l’attore, dopo la fine della relazione con Rocío Muñoz Morales e le recenti indiscrezioni che la vorrebbero vicina ad Andrea Iannone, circostanze che inevitabilmente riaccendono i riflettori anche sul progetto cinematografico.