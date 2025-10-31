Raoul Bova

L'attore conferma la fine della relazione con Rocío Muñoz Morales. Lei nega qualsiasi accordo: in corso il confronto sull'affido delle figlie.

Covermedia Covermedia

Raoul Bova ha confermato ufficialmente la separazione da Rocío Muñoz Morales.

A comunicarlo è stato il suo legale, David Leggi, con una nota: «Io e Rocío, che non ci siamo mai sposati, siamo separati di fatto da molto tempo e ci alterniamo nella cura delle nostre due figlie».

La replica di Rocío è arrivata immediata. L'attrice, attraverso l’avvocato Antonio Conte, ha smentito le parole dell’attore: «È assolutamente falso che vi fosse una separazione già da tempo, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo fra noi».

Come riporta «Gazzetta.it», Rocío avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie Luna e Alma, sostenendo che Bova non offrirebbe un contesto stabile. I legali dell’attore ribattono che le bambine «hanno trascorso più tempo con il padre».

Separazione dopo oltre dieci anni d’amore

La separazione arriva dopo oltre dieci anni d’amore, iniziati sul set di «Immaturi – Il viaggio». Negli ultimi mesi la coppia era finita sotto i riflettori anche per la diffusione di presunte chat private tra Bova e la modella Martina Ceretti, ora oggetto d’indagine.

Non risultano al momento accordi economici ufficiali tra i due. Raoul Bova è intanto impegnato nelle riprese della nuova stagione di «Don Matteo» e del film «I figli del mare», mentre Rocío Muñoz Morales è tornata sul set per la fiction «Se potessi dirti addio» e sarà prossimamente al cinema con una produzione spagnola.