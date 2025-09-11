Per la prima voltaRaoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»
11.9.2025 - 10:59
Dopo la divulgazione delle sue chat private, Raoul Bova rompe il silenzio. «Affronto la situazione a testa alta», ha condiviso l'attore con «Tv Sorrisi e Canzoni», che al momento si sta concentrando sui suoi figli.
Raoul Bova è di recente finito al centro dell'attenzione mediatica per la diffusione delle sue chat private con Martina Ceretti, la sua presunta amante, e causa della separazione tra lui e la moglie Rocío Muñoz Morales.
In un'intervista a «Tv Sorrisi e Canzoni», come cita «TGcom24», l'attore ha parlato per la prima volta dopo lo scandalo: «Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani».
Inoltre il volto del cinema e della TV italiani ha espresso il suo disappunto per la violazione della sua privacy, sottolineando il dolore causato non solo a lui, ma anche ai suoi quattro figli. «Lo trovo imperdonabile», ha detto.
«Cerco di fare ogni giorno del mio meglio»
Nonostante le chiacchiere, Bova si concentra sul suo lavoro e sul ruolo di padre: «Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio»
Con i suoi figli maggiori, Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, ha sviluppato un rapporto più maturo e dialogante.
Con le figlie più piccole, Luna e Alma, avute con Morales, Bova si impegna a comprendere le loro esigenze attraverso l'osservazione e l'ascolto attento.
«I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio», ha affermato.
«Ogni momento che viviamo insieme è prezioso»
L'attore sottolinea l'importanza dell'amore incondizionato che riceve dai suoi figli, nonostante gli errori che gli adulti possono commettere. «Imparo ogni giorno da tutti e quattro, ogni momento che viviamo insieme è prezioso», ha detto.
Bova desidera che i suoi figli comprendano l'importanza di avere un lavoro che li renda felici: «Vorrei che facessero sempre del loro meglio nella vita, che si impegnassero qualsiasi strada decideranno di intraprendere».
