C’è un luogo che, per Raoul Bova, non è mai stato un posto qualunque. È il suo rifugio, il buen retiro dove abbassa le difese e si circonda degli affetti più importanti. Una tenuta a Varco Sabino, non lontano dal Lago del Salto, vicino a Rieti.
Qui, negli anni, l’attore si è fatto vedere con Chiara Giordano, la sua prima moglie, e con i figli Alessandro e Francesco.
Qui era arrivato anche con Rocío Muñoz Morales e le loro bambine.
Oggi, come rivelato da «Chi», accanto a lui c’è Beatrice Arnera.
Le immagini del weekend al lago raccontano anche questo. Raoul cerca i ragazzi, li abbraccia, li coinvolge. E Beatrice, accanto a lui, pare ormai entrata in quel piccolo universo familiare fatto di silenzi, gesti concreti e affetti solidi.
Altro che semplice prova costume, questo è un ingresso ufficiale... con vista lago.