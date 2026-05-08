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Un rapporto sempre più serio Raoul Bova porta Beatrice Arnera nel suo rifugio segreto, una gita al lago che sa di famiglia

ai-scrape

8.5.2026 - 09:44

I due hanno recitato insieme nel film «Amici comuni».
I due hanno recitato insieme nel film «Amici comuni».
IMAGO/Avalon.red

L'attore ha trascorso giorni di relax nella sua tenuta reatina. La nuova partner ha incontrato i figli di Bova.

Redazione blue News

08.05.2026, 09:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Raoul Bova ha portato Beatrice Arnera nella sua tenuta di Varco Sabino, vicino al Lago del Salto, un luogo molto intimo per l’attore e legato alla sua storia familiare.
  • La presenza di Beatrice accanto a lui e ai figli Alessandro e Francesco viene letta come un segnale forte della solidità del loro rapporto.
  • Nonostante le critiche social ricevute da Arnera per la sua precedente relazione con Andrea Pisani, la coppia appare sempre più unita e lei sembra ormai accolta nel mondo familiare di Bova.
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C’è un luogo che, per Raoul Bova, non è mai stato un posto qualunque. È il suo rifugio, il buen retiro dove abbassa le difese e si circonda degli affetti più importanti. Una tenuta a Varco Sabino, non lontano dal Lago del Salto, vicino a Rieti.

Qui, negli anni, l’attore si è fatto vedere con Chiara Giordano, la sua prima moglie, e con i figli Alessandro e Francesco.

Qui era arrivato anche con Rocío Muñoz Morales e le loro bambine.

Oggi, come rivelato da «Chi», accanto a lui c’è Beatrice Arnera.

Usciti allo scoperto

Portare qualcuno in quel luogo significa molto più di una gita fuori porta. Per Bova, quel lago è casa, memoria, famiglia. È uno spazio intimo. Privato.

E la presenza di Beatrice, insieme ai figli ormai grandi dell’attore, suona come una conferma pesante. Più di tante dichiarazioni. Quasi una promessa.

Cosa succede?. Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone

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La storia tra i due, del resto, non è più un sussurro.

Da quando Dagospia, a fine settembre, ha parlato per prima della frequentazione i segnali si sono moltiplicati.

Raoul l’ha voluta accanto sul set di Don Matteo. Le ha presentato le sorelle. Con lei avrebbe anche cercato casa. E, cosa rara per uno come lui, non ha fatto di tutto per sfuggire agli obiettivi delle telecamere.

Un momento non semplice per Beatrice

Per lei, però, il prezzo non è stato leggero. La Arnera è finita nel tritacarne dei social, anche per la sua precedente relazione con il comico Andrea Pisani, da cui ha avuto una figlia.

Ha scelto quasi sempre il silenzio. Non ha raccontato i motivi della rottura. Non ha risposto colpo su colpo.

Sempre più tensione. Beatrice Arnera irritata con l'ex Andrea Pisani, le frecciatine su Raoul Bova la fanno infuriare

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Si è limitata a denunciare la durezza, a tratti violenta, degli attacchi ricevuti.

Raoul, invece, con il giudizio pubblico ha imparato a convivere da tempo. 

Ingresso in famiglia

Nelle scelte sentimentali più difficili, l’attore ha sempre rivendicato una forma di sincerità radicale. Meglio una verità che fa male, che una felicità solo apparente.

E lo stesso atteggiamento, riporta «Chi», sembra averlo avuto con i figli Alessandro e Francesco: diretto, aperto, senza troppe maschere.

Nuovi dettagli. Raoul Bova e Beatrice Arnera già pronti a convivere? Visitato un appartamento a Roma

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Le immagini del weekend al lago raccontano anche questo. Raoul cerca i ragazzi, li abbraccia, li coinvolge. E Beatrice, accanto a lui, pare ormai entrata in quel piccolo universo familiare fatto di silenzi, gesti concreti e affetti solidi.

Altro che semplice prova costume, questo è un ingresso ufficiale... con vista lago.

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