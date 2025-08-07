  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

15esima stagione della serie Raoul Bova resta «Don Matteo»: la RAI smentisce l'addio dopo i gossip diffusi da Corona

Covermedia

7.8.2025 - 11:00

Raoul Bova
Raoul Bova

Nessun taglio al cast, Lux Vide conferma l'attore anche nella prossima stagione.

Covermedia

07.08.2025, 11:00

07.08.2025, 11:03

Raoul Bova non lascia «Don Matteo». Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, alimentate da «DiPiù Tv» e rilanciate da vari siti, la produzione ha chiarito che l'attore tornerà regolarmente a vestire i panni di Don Massimo nella 15esima stagione della serie, in onda su Rai 1 nel 2026.

A smentire le voci ci ha pensato Lux Vide, che ha confermato l'avvio delle riprese a settembre, senza alcuna modifica al cast. Anche fonti Rai, riportate da «Fanpage.it», hanno ribadito che Bova non è mai stato messo in discussione.

Il ruolo di «Don Matteo» resta dunque saldo nelle sue mani, al di là dei gossip su presunti audio privati diffusi da Fabrizio Corona, e del chiacchierato flirt con la modella Martina Ceretti.

La priorità, per ora, è il successo della serie, che continua a registrare ottimi ascolti. Nessuna rivoluzione, nessuna sostituzione: Raoul Bova sarà ancora il volto principale della fiction.

Non si esclude che, in futuro, possano essere valutate modifiche legate alla narrazione o alla risposta del pubblico, ma oggi non c'è alcun allarme. Terence Hill? Il suo nome circola da tempo per un possibile cameo, ma al momento resta un'ipotesi.

I più letti

Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
La Posta aumenta i prezzi dei pacchi e svuota prima le cassette delle lettere
L'invasione della caravella portoghese costringe numerose spiagge a chiudere
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Le ultime su Raoul Bova

Chat private. Spuntano soldi e droga nel caso Corona-Bova: ecco il racconto di Monzino agli inquirenti

Chat privateSpuntano soldi e droga nel caso Corona-Bova: ecco il racconto di Monzino agli inquirenti

Audio privati. Raoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

Audio privatiRaoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

Dopo lo scandalo. Rocio Munoz Morales parla dopo la separazione da Raoul Bova: «La verità mi arriva nuda»

Dopo lo scandaloRocio Munoz Morales parla dopo la separazione da Raoul Bova: «La verità mi arriva nuda»

Altre notizie

Spettacolo. «Vanina 2» in arrivo su Canale 5: Giusy Buscemi torna in autunno

Spettacolo«Vanina 2» in arrivo su Canale 5: Giusy Buscemi torna in autunno

Una figura controversa. Aubrey Plaza sarà Heidi Fleiss: in arrivo il biopic sulla «madame di Hollywood»

Una figura controversaAubrey Plaza sarà Heidi Fleiss: in arrivo il biopic sulla «madame di Hollywood»

Tour in pausa. Marco Carta parla dopo il ricovero: «Dolori intensi, ero in pericolo»

Tour in pausaMarco Carta parla dopo il ricovero: «Dolori intensi, ero in pericolo»