Raoul Bova

Nessun taglio al cast, Lux Vide conferma l'attore anche nella prossima stagione.

Covermedia Covermedia

Raoul Bova non lascia «Don Matteo». Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, alimentate da «DiPiù Tv» e rilanciate da vari siti, la produzione ha chiarito che l'attore tornerà regolarmente a vestire i panni di Don Massimo nella 15esima stagione della serie, in onda su Rai 1 nel 2026.

A smentire le voci ci ha pensato Lux Vide, che ha confermato l'avvio delle riprese a settembre, senza alcuna modifica al cast. Anche fonti Rai, riportate da «Fanpage.it», hanno ribadito che Bova non è mai stato messo in discussione.

Il ruolo di «Don Matteo» resta dunque saldo nelle sue mani, al di là dei gossip su presunti audio privati diffusi da Fabrizio Corona, e del chiacchierato flirt con la modella Martina Ceretti.

La priorità, per ora, è il successo della serie, che continua a registrare ottimi ascolti. Nessuna rivoluzione, nessuna sostituzione: Raoul Bova sarà ancora il volto principale della fiction.

Non si esclude che, in futuro, possano essere valutate modifiche legate alla narrazione o alla risposta del pubblico, ma oggi non c'è alcun allarme. Terence Hill? Il suo nome circola da tempo per un possibile cameo, ma al momento resta un'ipotesi.