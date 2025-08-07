15esima stagione della serieRaoul Bova resta «Don Matteo»: la RAI smentisce l'addio dopo i gossip diffusi da Corona
7.8.2025 - 11:00
Nessun taglio al cast, Lux Vide conferma l'attore anche nella prossima stagione.
Raoul Bova non lascia «Don Matteo». Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, alimentate da «DiPiù Tv» e rilanciate da vari siti, la produzione ha chiarito che l'attore tornerà regolarmente a vestire i panni di Don Massimo nella 15esima stagione della serie, in onda su Rai 1 nel 2026.
A smentire le voci ci ha pensato Lux Vide, che ha confermato l'avvio delle riprese a settembre, senza alcuna modifica al cast. Anche fonti Rai, riportate da «Fanpage.it», hanno ribadito che Bova non è mai stato messo in discussione.
Il ruolo di «Don Matteo» resta dunque saldo nelle sue mani, al di là dei gossip su presunti audio privati diffusi da Fabrizio Corona, e del chiacchierato flirt con la modella Martina Ceretti.
La priorità, per ora, è il successo della serie, che continua a registrare ottimi ascolti. Nessuna rivoluzione, nessuna sostituzione: Raoul Bova sarà ancora il volto principale della fiction.
Non si esclude che, in futuro, possano essere valutate modifiche legate alla narrazione o alla risposta del pubblico, ma oggi non c'è alcun allarme. Terence Hill? Il suo nome circola da tempo per un possibile cameo, ma al momento resta un'ipotesi.