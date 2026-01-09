  1. Clienti privati
Tra scandalo e social Raoul Bova rompe il silenzio: «Così mi hanno fatto paura»

fon

9.1.2026

Raoul Bova.
Raoul Bova.
Imago

Raoul Bova rompe il silenzio in TV e racconta i mesi più difficili della sua vita, tra polemiche e social.

Nicolò Forni

09.01.2026, 11:09

09.01.2026, 11:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Raoul Bova parla a «Domenica In» dopo la bufera mediatica legata ai messaggi diffusi online.
  • L'attore denuncia il potere distruttivo del gossip e degli attacchi sui social.
  • Nel mirino anche gli insulti contro la compagna Beatrice Arnera, difesa da Andrea Pisani.
Mostra di più

Gli ultimi mesi sono stati tra i più difficili, sul piano personale e professionale, per Raoul Bova. L'attore ha scelto di affrontare pubblicamente il periodo complicato durante la sua partecipazione a «Domenica In», dove presentava la nuova stagione di Don Matteo, in onda su Rai 1 dall'8 gennaio.

Un'occasione che non poteva prescindere dalle polemiche che lo hanno travolto. «Dalla Befana mi aspetto carbone dolce. In fondo qualcosa di sbagliato l'abbiamo fatto, ma spero che nella calza ci siano tanti dolci di pace», ha detto con tono riflessivo.

Giova ricordare che la bufera mediatica è esplosa dopo la diffusione non autorizzata di messaggi vocali e chat private che Bova aveva inviato alla modella Martina Ceretti.

Il materiale è stato reso pubblico da Fabrizio Corona sul suo canale YouTube «Falsissimo» e, una volta online, è diventato virale, alimentando meme, ironia e attacchi sui social. In parallelo sono emerse querele, ipotesi di ricatti e si è conclusa la relazione dell'attore con Rocío Muñoz Morales.

A «Verissimo». Raoul Bova sullo scandalo dei messaggi privati: «È stata una vera violenza»

A «Verissimo»Raoul Bova sullo scandalo dei messaggi privati: «È stata una vera violenza»

«Oggi spesso ci sono solo bersagli da demolire»

Nel corso dell'intervista, Bova ha parlato apertamente del peso di quelle settimane: «Sentirsi dire "Ti posso rovinare" e vedere qualcuno appropriarsi dei tuoi errori è qualcosa che non auguro a nessuno. Tutti possono sbagliare e devono avere il coraggio di ammetterlo, ma nessuno ha il diritto di usare quegli errori per esercitare potere sugli altri».

Da qui, una riflessione più ampia sul clima attuale. L'attore ha espresso preoccupazione per il ruolo crescente del gossip e dei social: «Viviamo in un momento in cui sembra esserci il desiderio di affossare l’altro per rafforzare la propria identità. Questo mi spaventa».

Secondo il 54enne, la tendenza a distruggere invece di costruire è il segno di una società che fatica a riconoscere valori positivi. «Un tempo c'erano figure a cui ispirarsi, oggi spesso ci sono solo bersagli da demolire. Dovremmo trasmettere messaggi di rispetto e ascolto, non continuare a dire "tu sei peggio di me"».

Anche il Napoli nella bufera. «Occhi spaccanti»: Ryanair ironizza su Raoul Bova, ma ora rischia una causa

Anche il Napoli nella bufera«Occhi spaccanti»: Ryanair ironizza su Raoul Bova, ma ora rischia una causa

La sua nuova compagna vittima dei leoni da tastiera

Un discorso che tocca direttamente anche la sua attuale compagna, l’attrice e comica Beatrice Arnera. Stando a quanto raccontato da lei stessa, da mesi è oggetto di un'ondata di insulti, minacce e messaggi violenti sui social, esplosa dopo la fine della relazione con Andrea Pisani e l'ufficializzazione della storia con Bova.

Una spirale di aggressività verbale che include persino inviti al suicidio, e che Arnera ha deciso di denunciare pubblicamente attraverso una serie di storie su Instagram.

Pisani: «È difficilissimo per me intervenire»

Secondo quanto emerso, anche Pisani è intervenuto per prendere posizione. L'ex compagno dell’attrice, che aveva già raccontato la propria versione dei fatti nel podcast «Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli», ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha espresso il suo disagio.

«È difficilissimo per me intervenire, ma anche non farlo», ha scritto. «Trasformare le proprie opinioni in insulti di tale cattiveria è sbagliato e condannabile sotto ogni punto di vista».

Un intervento che, pur senza entrare nel merito delle vicende personali, ha voluto ribadire un limite chiaro tra critica e violenza, in una vicenda che continua a far discutere ben oltre il mondo dello spettacolo.

