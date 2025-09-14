  1. Clienti privati
Serie TV Raoul Bova si porta il figlio Francesco sul set di «Don Matteo», ecco perché

ai-scrape

14.9.2025 - 15:43

Raoul Bova 
Raoul Bova 
IMAGO/ABACAPRESS

Francesco Bova, figlio di Raoul, appare nei nuovi episodi di «Don Matteo» in veste di infermiere. Scopriamo i dettagli del suo debutto televisivo.

Igor Sertori

14.09.2025, 15:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Raoul Bova continuerà a impersonare Don Massimo nella fiction della Rai «Don Matteo 15».
  • L'attore porta sul set, per la prima volta, il figlio Francesco.
  • Il 24enne farà la sua comparsa nelle vesti di un infermiere.
  • Dopo i recenti scandali e la separazione, Raoul Bova e l'ex compagna Rocío Muñoz Morales non perdono d'occhio la serenità dei loro figli. 
Mostra di più
Fiction di Rai1. Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

Fiction di Rai1Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

Come riportato dal magazine «Chi», Raoul Bova è impegnato nelle riprese dei nuovi episodi della popolare fiction Rai «Don Matteo».

Accanto a lui, sul set a Roma, c'è anche il figlio Francesco, che non è lì solo per una visita al padre.

Il ragazzo, infatti, partecipa alle riprese come comparsa, vestito da infermiere. Questo segna il suo debutto nel mondo della televisione, un piccolo ruolo che potrebbe essere dettato da passione o semplice curiosità.

15esima stagione della serie. Raoul Bova resta «Don Matteo»: la RAI smentisce l'addio dopo i gossip diffusi da Corona

15esima stagione della serieRaoul Bova resta «Don Matteo»: la RAI smentisce l'addio dopo i gossip diffusi da Corona

Nonostante le recenti turbolenze nella vita personale di papà Raoul, il rapporto con i suoi figli rimane saldo.

Recentemente, la vita privata dell'attore è stata al centro dell'attenzione mediatica a causa della separazione da Rocío Muñoz Morales.

Audio privati. Raoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

Audio privatiRaoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

Dopo la diffusione di alcuni messaggi privati tra lui e Martina Ceretti, il gossip è esploso. Bova ha chiarito tramite i suoi legali che la relazione con Rocío era già terminata, mentre l'attrice ha dichiarato di aver appreso la notizia dai media.

«Bova-gate». Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»

«Bova-gate»Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»

Nonostante le voci e il tentativo di ricatto subito, il 54enne ha scelto di affrontare la situazione pubblicamente, continuando a lavorare e a trascorrere del tempo con le sue figlie.

Lei, dal canto suo, appare provata dalla situazione, ma determinata a proteggere le figlie dal clamore mediatico. A Venezia, ha dichiarato di stare bene e continua a dedicarsi alla sua carriera e alla famiglia.

Rocio Munoz Morales al Festival del Film di Venezia
Rocio Munoz Morales al Festival del Film di Venezia
KEYSTONE

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

