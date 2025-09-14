Raoul Bova si porta il figlio Francesco sul set di «Don Matteo», ecco perché

Raoul Bova IMAGO/ABACAPRESS

Francesco Bova, figlio di Raoul, appare nei nuovi episodi di «Don Matteo» in veste di infermiere. Scopriamo i dettagli del suo debutto televisivo.

Come riportato dal magazine «Chi», Raoul Bova è impegnato nelle riprese dei nuovi episodi della popolare fiction Rai «Don Matteo».

Accanto a lui, sul set a Roma, c'è anche il figlio Francesco, che non è lì solo per una visita al padre.

Il ragazzo, infatti, partecipa alle riprese come comparsa, vestito da infermiere. Questo segna il suo debutto nel mondo della televisione, un piccolo ruolo che potrebbe essere dettato da passione o semplice curiosità.

Nonostante le recenti turbolenze nella vita personale di papà Raoul, il rapporto con i suoi figli rimane saldo.

Recentemente, la vita privata dell'attore è stata al centro dell'attenzione mediatica a causa della separazione da Rocío Muñoz Morales.

Dopo la diffusione di alcuni messaggi privati tra lui e Martina Ceretti, il gossip è esploso. Bova ha chiarito tramite i suoi legali che la relazione con Rocío era già terminata, mentre l'attrice ha dichiarato di aver appreso la notizia dai media.

Nonostante le voci e il tentativo di ricatto subito, il 54enne ha scelto di affrontare la situazione pubblicamente, continuando a lavorare e a trascorrere del tempo con le sue figlie.

Lei, dal canto suo, appare provata dalla situazione, ma determinata a proteggere le figlie dal clamore mediatico. A Venezia, ha dichiarato di stare bene e continua a dedicarsi alla sua carriera e alla famiglia.

Rocio Munoz Morales al Festival del Film di Venezia KEYSTONE