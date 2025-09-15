Ospite a «Verissimo», Raoul Bova ha riflettuto sulla recente bufera mediatica che lo ha colpito, dopo la diffusione di alcuni messaggi privati con la sua presunta amante. L'attore ha descritto la faccenda come «una vera violenza».

Hai fretta? blue News riassume per te Quest'estate Raoul Bova è stato al centro dell'attenzione dei media, dopo che sono stati pubblicati dei suoi messaggi privati con la sua presunta amante.

A «Verissimo» l'attore ha condiviso la sua esperienza che ha descritto come «una vera violenza».

Il volto del cinema e della TV italiani ha però affrontato la situazione a testa alta, non piegandosi alle minacce di estorsione.

Il 54enne ha però ammesso che «forse qualche sbaglio l'ha fatto anche lui». Mostra di più

In un'intervista con Silvia Toffanin a «Verissimo», Raoul Bova ha condiviso i suoi pensieri sull'intensa pressione mediatica che lo ha colpito, dopo la diffusione di alcuni messaggi privati con la sua presunta amante Martina Ceretti.

Come cita l'ANSA, l'attore ha descritto la sua esperienza «come una vera violenza», paragonandola a una lotta in cui, come un pugile, ci si rialza «guardando la vita in faccia con la stessa passione».

Il 54enne ha raccontato di aver vissuto momenti di grande intensità, inizialmente inconsapevole della gravità della situazione. E ha anche respinto minacce e tentativi di estorsione: «Non mi piegavo alle minacce, non avevo nulla da nascondere».

Il volto del cinema e della TV italiani ha però mantenuto la testa alta: «Il giudice più importante è lo specchio. Io vado in giro a testa alta. Chi mi conosce non giudica e rispetta le mie decisioni».

«È stata una vera violenza»

Nonostante la delusione per l'accanimento mediatico, Bova ha reagito prontamente contattando la polizia postale: «Preso da un sito che pubblica qualcosa che non è legale, quantomeno bisognava bloccare in partenza».

All'attore sono state infatti minacciate ritorsioni sulla sua carriera e vita privata, a cui però, come detto, non si è piegato: «Ero forte della mia verità e non temevo rivalsa o ritorsione, non pensavo che facesse anche questo grande clamore».

Un clamore che si è consumato soprattutto sui social e che ha ferito molto il 54enne: «È stata una vera violenza. Mi ha toccato. Mi sono venuti pensieri di grande sconforto e delusione».

«Cosa può succedere a una ragazza che subisce una cosa simile, che subisce un revenge porn che viene derisa e insultata (...). Come può reagire? Ci sono ragazze che si sono uccise. Non è più un gioco è un problema grave, sociale», ha aggiunto.

E dalla sua esperienza ha espresso la necessità di trovare leggi più severe per proteggere la privacy delle persone, «in modo che la reputazione di una persona non sia infangata da qualcuno che una mattina si sveglia e decide di infangare qualcuno».

«Forse qualche sbaglio l'ho fatto anche io»

Bova ha anche parlato della sua separazione dalla moglie Rocío Muñoz Morales, affermando che la loro situazione è privata: «Non è che se sei un personaggio pubblico devi fare il bollettino delle tue emozioni».

Inoltre ha criticato la superficialità con cui i sentimenti sono stati trattati dai media, «che non hanno pensato un secondo alla veridicità, che proveniva da un fatto illegale», soprattutto non tenendo conto dei suoi figli.

Infine l'attore ha riflettuto sui valori che ha sempre cercato di portare avanti nella sua vita, sia per se stesso che per i suoi figli. E ha ammeso: «Forse qualche sbaglio l'ho fatto anche io, di avere chiarezza, di stare in una situazione di non detto».

