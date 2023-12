Raz Degan

Si sono conosciuti a Bali dove è scoccata la scintilla: «Ho capito subito che era diversa».

Raz Degan ha presentato la fidanzata al pubblico di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Lei è Cindy, conosciuta in Indonesia circa cinque anni fa. Un amore scritto nelle stelle visto l’affinità elettiva che unisce i due piccioncini.

«Sono veramente felice. Io e Cindy ci siamo conosciuti a Bali, subito dopo la mia esperienza all’Isola dei Famosi, ho capito subito che era diversa perché si buttava nelle esperienze e non aveva paura di fare cose adrenaliniche, viaggi in posti sperduti», ha raccontato Raz davanti alle telecamere.

«Siamo insieme da cinque anni ma non ci siamo mai esposti tanto perché credo che sia bello mantenere per sé le cose preziose, senza esporsi troppo per giornali e gossip. Lei mi rende un uomo migliore, per me è casa».

Cosa ne pensa Cindy?

Anche Cindy ha voluto dire la sua sulla liaison perfetta che caratterizza il loro equilibrio come coppia.

«Sì, Raz è un uomo davvero completo perché è molto premuroso nei miei confronti e si assicura sempre che non mi manchi niente e io stia bene, allo stesso tempo, però, sa cosa vuole per se stesso.»

«Noi conduciamo una vita molto tranquilla: ci piace passare il tempo con i nostri cani o curare l’orto, non usciamo tanto, però, a volte, capita di fare anche quello. Siamo un po’ l’opposto l’uno dell’altro ma riusciamo sempre a incontrarci».

Covermedia