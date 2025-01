Raz Degan, in uno scatto del 2024 IMAGO/ZUMA Press

Raz Degan racconta la sua vita lontano dai riflettori. L'attore che vive in un trullo in Puglia con la compagna Cindy spiega perché non ha rimpianti per non aver avuto figli.

Igor Sertori

Raz Degan, ex modello e attore che è tornato sugli schermi nella serie «Un passo dal cielo 8» su Rai1, ha scelto di vivere in un trullo in Puglia con la sua compagna Cindy Stuart, italoamericana.

In un'intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», il 56enne condivide la sua filosofia di vita, lontana dalla mondanità e sempre più vicina alla natura.

L'israeliano, che si definisce idealista e amante della libertà, racconta: «Non guardo la TV, nemmeno ne possiedo una».

La sua decisione di stabilirsi in un trullo è stata influenzata dal desiderio di trovare un rifugio dopo anni trascorsi a vivere in hotel.

«Avevo bisogno di un posto mio, dove potessi sporcarmi le mani con la terra, camminare scalzo e vivere in armonia con la natura e i miei animali», spiega, ricordando la sua infanzia in un kibbutz israeliano.

«Figli miei? Mi basta essere zio»

Alla domanda se abbia mai desiderato avere figli, risponde con serenità: «No, nessun rimpianto. Se avessi voluto un figlio, lo avrei avuto. Mi basta essere zio. Inoltre, la mia compagna ha già un figlio e stiamo bene così».

La passione per l'avventura

Parlando di Cindy sottolinea la loro affinità: «Condivide la mia passione per i viaggi, soprattutto quelli avventurosi. In una relazione c'è sempre una terza persona, che è il rapporto, e va nutrito».

Questo perché l'attore ama vivere in una casa sua, ma rimane affascinato dal viaggio e dal piacere della scoperta del mondo e delle sue sfaccettature.

Raz apprezza il fatto che Cindy lo segua nella maggior parte delle sue avventure, ma riconosce anche l'importanza della libertà individuale: «È raro trovare una donna che accetti che sei sposato col viaggio e l’imprevisto».

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.