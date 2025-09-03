Raz Degan

L'attore trasforma un'esperienza personale in un movimento online seguito da migliaia di utenti, con il supporto di medici e psicologi.

Covermedia Covermedia

Raz Degan torna a far parlare di sé con un'iniziativa insolita: il digiuno collettivo.

A inizio settembre, attraverso i suoi canali social, l'attore ha invitato il pubblico a partecipare a un percorso di astinenza alimentare di 48 ore, accompagnato da incontri live e linee guida precise.

L'adesione è stata immediata: quasi 3mila persone hanno risposto all'appello, rendendo l'esperimento un fenomeno virale.

Per garantire sicurezza e serietà, Degan ha voluto accanto a sé un team multidisciplinare: il medico Salvatore Simeone, lo psicologo Elton Kazanxhi, il cardiologo Paolo Diego L'Angiocola e il ricercatore Fabio Marchesi.

Un gruppo scelto per monitorare i partecipanti e accompagnarli in ogni fase, dalla preparazione al rientro graduale all'alimentazione.

«La forza del gruppo è potentissima», ha sottolineato Raz Degan in una recente intervista con Il Corriere della Sera, convinto che la condivisione renda più efficace e sostenibile la pratica del digiuno.

Non si tratta di un episodio isolato: il 57enne ha annunciato che altri digiuni collettivi verranno organizzati nei prossimi mesi, trasformando quella che era una scelta personale in un rituale comunitario.

Al tempo stesso, durante le ultime chiacchierate coi media non ha mancato di citare i colleghi che più lo hanno colpito, da Anthony Hopkins a Jessica Lange, confermando il suo doppio volto di attore e guida spirituale.