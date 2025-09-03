  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di cosa si tratta Raz Degan rilancia il digiuno collettivo: ben 3'000 persone connesse per la sfida benessere

Covermedia

3.9.2025 - 13:00

Raz Degan
Raz Degan

L'attore trasforma un'esperienza personale in un movimento online seguito da migliaia di utenti, con il supporto di medici e psicologi.

Covermedia

03.09.2025, 13:00

03.09.2025, 13:59

Raz Degan torna a far parlare di sé con un'iniziativa insolita: il digiuno collettivo.

A inizio settembre, attraverso i suoi canali social, l'attore ha invitato il pubblico a partecipare a un percorso di astinenza alimentare di 48 ore, accompagnato da incontri live e linee guida precise.

L'adesione è stata immediata: quasi 3mila persone hanno risposto all'appello, rendendo l'esperimento un fenomeno virale.

Per garantire sicurezza e serietà, Degan ha voluto accanto a sé un team multidisciplinare: il medico Salvatore Simeone, lo psicologo Elton Kazanxhi, il cardiologo Paolo Diego L'Angiocola e il ricercatore Fabio Marchesi.

Un gruppo scelto per monitorare i partecipanti e accompagnarli in ogni fase, dalla preparazione al rientro graduale all'alimentazione.

«La forza del gruppo è potentissima»

«La forza del gruppo è potentissima», ha sottolineato Raz Degan in una recente intervista con Il Corriere della Sera, convinto che la condivisione renda più efficace e sostenibile la pratica del digiuno.

Non si tratta di un episodio isolato: il 57enne ha annunciato che altri digiuni collettivi verranno organizzati nei prossimi mesi, trasformando quella che era una scelta personale in un rituale comunitario.

Al tempo stesso, durante le ultime chiacchierate coi media non ha mancato di citare i colleghi che più lo hanno colpito, da Anthony Hopkins a Jessica Lange, confermando il suo doppio volto di attore e guida spirituale.

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate mamme
Deraglia la funicolare di Gloria a Lisbona, almeno 3 morti

Le ultime su Raz Degan

Si racconta a «Belve». Raz Degan: «Quando faccio sesso pratico la brahmachari». Ecco di cosa si tratta

Si racconta a «Belve»Raz Degan: «Quando faccio sesso pratico la brahmachari». Ecco di cosa si tratta

Lontano dai riflettori. Raz Degan racconta perché ha deciso di vivere in un trullo

Lontano dai riflettoriRaz Degan racconta perché ha deciso di vivere in un trullo

Nuovi amori. Raz Degan su Cindy: «Insieme da 5 anni, ho capito subito che era diversa»

Nuovi amoriRaz Degan su Cindy: «Insieme da 5 anni, ho capito subito che era diversa»

Altre notizie

Almeno fino al 2028. Trovato un accordo tra il Comune e la RAI: il Festival resta a Sanremo

Almeno fino al 2028Trovato un accordo tra il Comune e la RAI: il Festival resta a Sanremo

Salerno-mania. La Costiera Amalfitana conquista i VIP: Springsteen, Beckham, i Duran Duran, Spielberg...

Salerno-maniaLa Costiera Amalfitana conquista i VIP: Springsteen, Beckham, i Duran Duran, Spielberg...

«Ballad of a Small Player». Colin Farrell e la grande abbuffata sul set: «Non mi sentivo affatto bene»

«Ballad of a Small Player»Colin Farrell e la grande abbuffata sul set: «Non mi sentivo affatto bene»