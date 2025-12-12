  1. Clienti privati
Buone notizie Re Carlo annuncia: «Nel nuovo anno cure contro il cancro ridotte»

SDA

12.12.2025 - 21:36

Re Carlo ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, potrà ridurre le cure contro il cancro. (foto d'archivio)
Re Carlo ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, potrà ridurre le cure contro il cancro. (foto d'archivio)
Keystone

Re Carlo ha dichiarato in un discorso televisivo andato in onda su Channel 4 che, grazie alla diagnosi precoce, le sue cure contro il cancro «potranno essere ridotte» nel nuovo anno.

Keystone-SDA

12.12.2025, 21:36

13.12.2025, 01:40

Il sovrano britannico ha sottolineato che la «buona notizia» è arrivata «grazie alla diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici».

Il discorso è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori patrocinata da Carlo III.

