Re Carlo ha dichiarato in un discorso televisivo andato in onda su Channel 4 che, grazie alla diagnosi precoce, le sue cure contro il cancro «potranno essere ridotte» nel nuovo anno.
Il sovrano britannico ha sottolineato che la «buona notizia» è arrivata «grazie alla diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici».
Il discorso è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori patrocinata da Carlo III.